Cancer Weekly Horoscope: हीलिंग के लिए यह सप्ताह अच्छा है, पढ़ें कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कर्क साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, यह हफ्ता काफी भावनात्मक रूप से बदलाव लाने वाला रहेगा। इस दौरान चंद्रदेव मेष, वृषभ, मिथुन और अंत में आपकी ही राशि कर्क से होकर गुजरेंगे, जिससे मूड, सोच और निर्णयों में लगातार बदलाव आएगा। बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव भी इस हफ्ते राशि बदलेंगे, जिससे रिश्ते, पैसे और निजी लक्ष्यों में नई दिशा मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव आपको भीतर झांकने, भावनात्मक रूप से समझने और जरूरी सुधार करने की ताकत देते हैं। यह हफ्ता भावनात्मक हीलिंग, समझदारी और प्रैक्टिकल नजरिये के लिए बहुत अच्छा है। परिचय कर्क साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत में चंद्रदेव के अग्नि (मेष) और पृथ्वी (वृषभ) राशियों से गुजरने के कारण आपको थोड़ी अस्थिर भावनाएं और जमीन से जुड़े रहने की जरूरत महसूस हो सकती है। लेकिन जैसे–जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, और चंद्रदेव आपकी राशि के करीब आएंगे, आप खुद को ज्यादा शांत, मजबूत और स्पष्ट महसूस करेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव का गोचर आपकी दिनचर्या, सेहत और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दिलाता है। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव का प्रवेश आपकी भावनाओं, चाहतों और रिश्तों को गहराई देता है।

यह हफ्ता आपको अपनी जरूरतों, भावनाओं और रिश्तों में सच्चाई से देखने के लिए प्रेरित करेगा। स्वयं की देखभाल, भावनात्मक समझ और ईमानदारी—इन्हीं से आपका हफ्ता संतुलित रहेगा। कर्क साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर) स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह संतुलन और भावनात्मक देखभाल की मांग करता है। सप्ताह की शुरुआत में मेष राशि में चंद्रदेव बेचैनी या हल्का तनाव ला सकते हैं। 3 दिसंबर को वृषभ राशि में चंद्रदेव आराम, नींद और शारीरिक स्थिरता बढ़ाएंगे। इसके बाद मिथुन में चंद्रदेव मेंटल एक्टिवनेस बढ़ाकर नींद में हल्की गड़बड़ी ला सकते हैं। वृश्चिक में शुक्रदेव भावनात्मक हीलिंग के लिए अच्छा समय दे रहे हैं—ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस आपके लिए लाभकारी हैं। 7 दिसंबर को मंगलदेव धनु में प्रवेश करेंगे, जिससे ऊर्जा बढ़ेगी, पर ज्यादा काम करने से बचना जरूरी है। 7 दिसंबर की रात चंद्रदेव के कर्क में प्रवेश से मन शांत होगा और शरीर में हल्कापन महसूस होगा। पूरे सप्ताह हाइड्रेशन, नींद और हल्की गतिविधियों पर ध्यान दें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर) इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक गहराई और जुड़ाव बढ़ेगा। शुक्रदेव के वृश्चिक में प्रवेश से स्नेह, विश्वास और भावनात्मक ईमानदारी मजबूत होगी। बुधदेव का धनु में गोचर परिवार के लोगों से बातचीत में स्पष्टता लाएगा और गलतफहमी कम करेगा। वक्री बृहस्पतिदेव किसी पुराने दोस्त या अधूरे भावनात्मक विषय को आपके जीवन में वापस ला सकते हैं—यह क्लोसर का समय है। 7 दिसंबर को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से आपका नर्चरिंग स्वभाव और भी प्रबल होगा। यह समय परिवार के साथ दिल से जुड़ने, भावनाओं को साझा करने और घर के माहौल को शांत रखने का है। मंगलदेव धनु में जाकर आपको दूसरों की सहायता करने और प्रैक्टिकल सप्पोर्ट देने की प्रेरणा देंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सीखने और ध्यान बढ़ाने का समय है। 6 दिसंबर को बुधदेव धनु में आने से संगठन, एकाग्रता और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। 5 दिसंबर को चंद्रदेव मिथुन में रहकर जिज्ञासा, याददाश्त और लिखने–पढ़ने की क्षमता बढ़ाएंगे। वक्री गुरुदेव पुराने पाठों को दोहराने, बेसिक्स मजबूत करने और कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेंगे। शुक्रदेव वृश्चिक में आपकी लगन और मेहनत बढ़ाएंगे। 7 दिसंबर की रात चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से मन शांत रहेगा और पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान लगेगा।

निष्कर्ष – कर्क साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 दिसंबर) कुल मिलाकर यह सप्ताह भावनात्मक समझ, प्रैक्टिकल सुधार और नई स्पष्टता लेकर आ रहा है। चंद्रदेव चार राशियों से गुजरकर 7 दिसंबर को आपकी राशि में आएंगे, इससे आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को बेहतर समझ पाएंगे। बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव के परिवर्तन जीवन में नये अवसर, हीलिंग और संतुलन लाएंगे। यह सप्ताह खुद को व्यवस्थित करने, रिश्तों को मजबूत करने और सही दिशा में बढ़ने का है।