Taurus Weekly Horoscope: समझदारी से आगे बढ़ें, पढ़ें वृषभ का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:09 PM (IST)

वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते की शुरुआत एक शांत और स्थिर ऊर्जा के साथ होती है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Taurus Rashifal 2025: वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृषभ साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते स्थिरता और गहरी भावनाएं साथ–साथ चलेंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव के वृषभ राशि में आने से आपको भावनात्मक मजबूती, स्पष्टता और प्रैक्टिकल सोच मिलेगी। शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश रिश्तों और जुड़ाव को और गहरा करेगा। बुधदेव व मंगलदेव का धनु राशि में गोचर आपकी आर्थिक योजना, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत बदलावों को गति देगा।

मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव आपको सोच–विचार कर कदम बढ़ाने और जरूरी सुधार करने की सीख दे रहे हैं। यह हफ्ता खुद को जांचने, जमीन से जुड़े रहने और समझदारी से आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है।

परिचय

वृषभ साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत एक शांत और स्थिर ऊर्जा के साथ होती है। लेकिन जैसे ही 3 दिसंबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करते हैं, आपका नजरिया और भावनाएं दोनों ज्यादा स्पष्ट और निर्णायक बनती हैं। धनु राशि में सूर्यदेव का गोचर और वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हुए शुक्रदेव आपको आराम और भावनात्मक विकास, दोनों के बीच संतुलन बनाने की सलाह देते हैं। यह हफ्ता रिश्तों, वित्त और भावनात्मक हीलिंग पर खास ध्यान देता है। सही फैसले, सही समय पर की गई बातचीत और थोड़ा आत्मचिंतन, आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आएंगे।

Vrishabh

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर)

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, बस हल्के उतार-चढ़ाव संभव हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष से वृषभ राशि की ओर बढ़ेंगे, जिससे आप अधिक जमीनी और शारीरिक रूप से स्थिर महसूस करेंगे। शुक्रदेव के वृश्चिक में प्रवेश से मन गहरी भावनाएं महसूस करेगा, जिससे नींद या तनाव प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में मिथुन में चंद्रदेव हल्की बेचैनी ला सकते हैं। 7 दिसंबर को कर्क राशि में चंद्रदेव आपकी भावनाओं को संवेदनशील बना देंगे। मंगलदेव के धनु में प्रवेश से ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे योग, व्यायाम या आउटडोर गतिविधियां फिर से शुरू करने का मन बनेगा। मीन में शनि देव यह याद दिला रहे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान और गहरी सांसों के अभ्यास से ऊर्जा स्थिर रहेगी।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर)

इस सप्ताह रिश्तों में गहराई, परिवर्तन और मजबूत जुड़ाव दिखाई देगा। शुक्रदेव के वृश्चिक में आने से रिश्तों में वफादारी, भावनात्मक ईमानदारी और आत्मीयता बढ़ेगी। 3 दिसंबर को वृषभ राशि में चंद्रदेव परिवार में गर्मजोशी, सामंजस्य और सुकून बढ़ाएंगे। 6 दिसंबर को बुधदेव के धनु में गोचर से बातचीत खुलकर और सकारात्मक होगी। यह समय सच्ची चर्चा और भावनात्मक स्पष्टता का है। मिथुन में वक्री गुरुदेव पुराने संबंधों या अधूरे संवादों को फिर से सामने ला सकते हैं। 7 दिसंबर की रात जब चंद्रदेव कर्क राशि में जाएंगे, तो दिल कोमल होगा और रिश्तों में संवेदनशीलता आएगी। यह समय हीलिंग और दिल से जुड़ाव का है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रगति से भरा रहेगा। 6 दिसंबर को बुधदेव के धनु में प्रवेश से समझ, याद करने की शक्ति और खुद को परखने की क्षमता बढ़ेगी। वक्री गुरुदेव पुराने पाठ दोहराने, नोट्स सुधारने और बेसिक्स मजबूत करने के लिए जोर देंगे। 5 दिसंबर की रात मिथुन में चंद्रदेव जिज्ञासा और ध्यान बढ़ाएंगे। मीन में शनि देव नियमित पढ़ाई और समय पर काम पूरा करने में मदद करेंगे। यह सप्ताह परीक्षाओं, असाइनमेंट्स और तैयारी के लिए बहुत अनुकूल है।

निष्कर्ष – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 दिसंबर)

कुल मिलाकर यह सप्ताह स्थिरता, भावनात्मक गहराई और योजनाबद्ध प्रगति से भरा रहेगा। वित्त और रिश्तों से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रह गोचर आपको स्पष्टता और परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। चंद्रदेव का वृषभ में गोचर आपकी सोच और फैसलों को मजबूत करेगा। बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव का परिवर्तन आपको आगे बढ़ने की सही दिशा देगा। यह सप्ताह अपनी समझ, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है।

उपाय

a) शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करें। इससे समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है।
b) रोज “ॐ शुक्राय नमः”का जप करें। इससे शुक्रदेव की कृपा और संतुलन मिलता है।
c) अपने पास चांदी की कोई वस्तु रखें या चांदी का आभूषण पहनें। यह स्थिरता और मानसिक शांति देता है।
d) रोज क्वार्ट्ज या पन्ना जैसे ग्राउंडिंग क्रिस्टल के साथ ध्यान करें। इससे मन शांत रहता है।
e) प्रतिदिन चंदन की अगरबत्ती जलाएं। यह मन को शांति, स्पष्टता और पाजिटिविटी देती है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।