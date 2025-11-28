विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aries Weekly Horoscope: कैसा रहेगा मेष राशि वालों का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:57 PM (IST)

मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते आग और हवा वाली राशियों का प्रभाव आपके लिए काफी मजबूत रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Aries Rashifal 2025: मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मेष साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते चंद्रदेव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से गुजरते हुए आपकी भावनाओं में अलग–अलग उतार–चढ़ाव ला रहे हैं। बुधदेव और मंगलदेव का राशि परिवर्तन आपके संवाद, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को नई ऊर्जा देगा। मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव आपको भीतर झांकने, सोच को सुधारने और सीख लेने का मौका दे रहे हैं। वृश्चिक राशि में विराजमान शुक्रदेव आपकी इच्छाओं और आकर्षण को गहराई देते हैं। कुल मिलाकर, यह हफ्ता प्रगति के साथ परिस्थितियों के अनुसार ढलने का समय है।

परिचय

इस हफ्ते आग और हवा वाली राशियों का प्रभाव आपके लिए काफी मजबूत रहेगा। धनु राशि में सूर्यदेव का गोचर और आपके स्वामी ग्रह मंगलदेव का वृश्चिक से धनु राशि में जाना, दोनों आपकी ऊर्जा, फोकस और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंत तक आप अधिक स्पष्ट सोच, नया उत्साह और बेहतर दिशा महसूस करेंगे। चंद्रदेव के अलग-अलग राशियों में गोचर से आपकी भावनाएं भी एक्टिव रहेंगी, कभी तेजी से निर्णय लेने का मन करेगा, तो कभी रुककर सोचने की जरूरत पड़ेगी। यह हफ्ता बदलाव से भरा है, लेकिन आपके लिए बहुत मजबूत भी है।

मेष साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर)

स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा में उतार-चढ़ाव रहेगा, क्योंकि मंगलदेव इस सप्ताह राशि बदल रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में वृश्चिक में मंगलदेव आपको अधिक मेहनत करने या शरीर पर ज्यादा जोर डालने की ओर धकेल सकते हैं, जिससे थकान हो सकती है। 7 दिसंबर की रात जब मंगलदेव धनु में आएंगे, तब आप हल्का एक्टिव और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। पूरा सप्ताह चंद्रदेव का मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों से गुजरना आपकी नींद, भावनाओं और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। धरती से जुड़े रहने वाले अभ्यास करें, पानी पर्याप्त पिएं, और मन को शांत रखने पर ध्यान दें। मीन राशि में शनि देव याद दिला रहे हैं कि भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।

मेष साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर)

इस सप्ताह रिश्तों में भावनाएं गहरी होंगी, खासकर जब शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इससे जुड़ाव, आकर्षण और ईमानदारी बढ़ेगी। 7 दिसंबर की रात जब चंद्रदेव कर्क राशि में पहुंचेंगे, तो घर और परिवार के प्रति भावनाएं और भी कोमल और देखभाल से भरी होंगी। सप्ताह की शुरुआत में तुला में स्थित बुधदेव गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेंगे, लेकिन धनु में पहुंचने के बाद बातचीत अधिक स्पष्ट, सीधी और उत्साहपूर्ण हो जाएगी। वक्री बृहस्पतिदेव किसी पुराने व्यक्ति या पुराने रिश्ते की याद को फिर से सामने ला सकते हैं या किसी पिछले निर्णय पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कुंभ राशि में राहु सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे, जबकि सिंह में केतु आपके स्नेह और एक्सप्रेशन को उजागर करेंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर)

विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह सीखने का अच्छा समय है। 6 दिसंबर को जब बुधदेव धनु राशि में आएंगे, तो जिज्ञासा, ध्यान और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। मिथुन में वक्री बृहस्पतिदेव रिवीजन, शोध और पुराने कॉन्सेप्ट दोहराने के लिए शानदार समय बना रहे हैं। 5 दिसंबर की रात चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, जिससे फोकस और संवाद कौशल मजबूत होगा। मीन में शनि देव अनुशासन और नियमितता बनाए रखने की सलाह देते हैं। धनु में सूर्यदेव का तेज आपको पढ़ाई में प्रेरणा देता रहेगा।

निष्कर्ष – मेष साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 दिसंबर)

यह सप्ताह भावनाओं, सोच और शारीरिक ऊर्जा—तीनों में बड़े बदलाव लाएगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी गंभीर और भीतर झांकने वाली हो सकती है, लेकिन अंत तक आप अधिक उत्साहित, स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अग्नि तत्व और चंद्रदेव के गोचर का मिलाजुला प्रभाव आपको आगे बढ़ने, सीखने और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। यह सप्ताह अपने इरादों को मजबूत करने और लक्ष्य तय करने के लिए सही है।

उपाय

a) रोज “ॐ हनुमते नमः” का जप करें। इससे शक्ति, साहस और सुरक्षा मिलती है।
b) मंगलवार के दिन भगवान गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें।
c) सुबह सूर्योदय से पहले घी का दीपक जलाएं। इससे मन में शांति और सोच में स्पष्टता आती है।
d) लाल या मूंगा रंग का कोई आभूषण या वस्तु धारण करें। इससे मंगलदेव की ऊर्जा प्रबल होती है।
e) ध्यान, गहरी सांसों का अभ्यास या घास/मिट्टी पर नंगे पैर चलना करें। इससे मन और शरीर दोनों स्थिर होते हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।