Numerology: आपकी जन्म की तारीख बताएगी, आपके लिए कौन-सा रंग है भाग्यशाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की जन्म की तारीख विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के स्वभाव से लेकर करियर तक के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको मूलांक के अनुसार शुभ रंगों के बारे में बताने जा रहे हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।