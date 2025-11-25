Numerology: ग्रीन फ्लैग कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, पार्टनर पर लुटाते हैं जान
अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष महत्व है, जो व्यक्ति की जन्म की तारीख पर आधारित होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज हम आपको कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने साथी को हमेशा खुश रखते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म की तारीख विशेष महत्व रखती है। व्यक्ति के मूलांक से कई बातों का पता लगा सकते हैं। इससे आपके स्वभाव से लेकर करियर तक के बारे में पता लगया जा सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कौन-से मूलांक के जातकों को ग्रीन फ्लैग का टैग मिलता है।
पार्टनर पर करते हैं विश्वास
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 2 है. मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है और इसलिए इन लोगों का स्वभाव बहुत ही दयालु व संवेदनशील होता है। ये लोग अपने पार्टनर की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं और उनपर पूर्ण विश्वास रखता है।
अपने पार्टनर का रखते हैं ध्यान
आज हम आपको मूलांक 5 के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5,14 या फिर 23 तारीख को होता है, उसका मूलांक 5 माना जाता है। इन मूलांक के स्वामी ग्रह बुध हैं, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि का सूचक माना गया है। ऐसे में इस मूलांक के जातक भी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। ये अपने पार्टनर का खूब ध्यान रखते हैं। साथ ही समय-समय पर उन्हें मोटिवेट भी करते रहते हैं।
हर कदम पर देते हैं साथ
जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। अंक शास्त्र के अनुसार, इस मूलांक का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है, जो प्रेम, सौंदर्य और धन से कारक हैं। ऐसे में मूलांक 6 के जातक आकर्षक, प्रेम करने वाले और शांत स्वभाव के होते हैं। इस मूलांक के जातक अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग अपने पार्टनर को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। साथ ही हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं।
