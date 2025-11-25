Numerology: ग्रीन फ्लैग कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, पार्टनर पर लुटाते हैं जान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म की तारीख विशेष महत्व रखती है। व्यक्ति के मूलांक से कई बातों का पता लगा सकते हैं। इससे आपके स्वभाव से लेकर करियर तक के बारे में पता लगया जा सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कौन-से मूलांक के जातकों को ग्रीन फ्लैग का टैग मिलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टनर पर करते हैं विश्वास अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 2 है. मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है और इसलिए इन लोगों का स्वभाव बहुत ही दयालु व संवेदनशील होता है। ये लोग अपने पार्टनर की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं और उनपर पूर्ण विश्वास रखता है।

(AI Generated Image) अपने पार्टनर का रखते हैं ध्यान आज हम आपको मूलांक 5 के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5,14 या फिर 23 तारीख को होता है, उसका मूलांक 5 माना जाता है। इन मूलांक के स्वामी ग्रह बुध हैं, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि का सूचक माना गया है। ऐसे में इस मूलांक के जातक भी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। ये अपने पार्टनर का खूब ध्यान रखते हैं। साथ ही समय-समय पर उन्हें मोटिवेट भी करते रहते हैं।