Numerology: अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से सीक्रेट रखते हैं इस मूलांक के लोग 

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाले व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखना पसंद करते हैं। इन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, जिससे वे बुद्धिमान और दार्शनिक होते हैं। वे विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन अधिक सोचने और चिड़चिड़ेपन के शिकार हो सकते हैं। बचत करने में भी उन्हें कठिनाई होती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हर मूलांक पर उससे संबंधित ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आप व्यक्ति के मूलांक से उसके स्वभाव के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी पर्सन लाइफ को सीक्रेट रखना पसंद करता है। चलिए जानते हैं कि वह मूलांक कौन-सा है।
इस ग्रह का पड़ता है प्रभाव
आज हम बात करे जा रहे हैं मूलांक 7 की। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है, उसका मूलांक 7 माना जाता है। इस मूलांक पर केतु ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रभाव के चलते ये जातक बहुत बुद्धिमान, दार्शनिक और आध्यात्मिक होते हैं।
होती हैं ये खूबियां
मूलांक 7 के जातक अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ साझा करने में विश्वास नहीं रखते। हालांकि यह लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें, किसी को बताना पसंद नहीं करते। साथ ही ये जातक विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं और रचनात्मकता में भी इनकी रुचि होती है। ये जातक अपने सामने आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। इस मूलांक के लोग अक्सर कला, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
जानिए इनकी खामियां
अंक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मूलांक 7 के जातक किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। साथ ही यह जातक छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि ये जातक अच्छा-खासा धन कमाते हैं, लेकिन बचत करने में नाकाम रहते हैं। अपनी गंभीर प्रवृत्ति के चलते कई बार ये जातक मुसीबत में भी पड़ जाते हैं।
