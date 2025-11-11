Numerology: अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से सीक्रेट रखते हैं इस मूलांक के लोग 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हर मूलांक पर उससे संबंधित ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आप व्यक्ति के मूलांक से उसके स्वभाव के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी पर्सन लाइफ को सीक्रेट रखना पसंद करता है। चलिए जानते हैं कि वह मूलांक कौन-सा है।

इस ग्रह का पड़ता है प्रभाव आज हम बात करे जा रहे हैं मूलांक 7 की। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है, उसका मूलांक 7 माना जाता है। इस मूलांक पर केतु ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रभाव के चलते ये जातक बहुत बुद्धिमान, दार्शनिक और आध्यात्मिक होते हैं।

होती हैं ये खूबियां मूलांक 7 के जातक अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ साझा करने में विश्वास नहीं रखते। हालांकि यह लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें, किसी को बताना पसंद नहीं करते। साथ ही ये जातक विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं और रचनात्मकता में भी इनकी रुचि होती है। ये जातक अपने सामने आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। इस मूलांक के लोग अक्सर कला, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।