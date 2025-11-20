Numerology: प्यार के मामले में कैसी होती है मूलांक 1 वालों की किस्मत, ये आदतें बनाती हैं इन्हें खास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जातक की जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर उसका मूलांक पता किया जा सकता है। हर मूलांक का संबंध एक खास ग्रह से होता है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातकों पर भी पड़ता है। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं।

प्यार के मामले में कैसी होती है किस्मत मूलांक 1 के बारे में माना जाता है कि जिन लोगों को यह एक बार दिल से स्वीकार कर लेते हैं, उनका अंत तक साथ निभाते हैं। साथ ही यह लोग पार्टनर को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अपने पार्टनर के प्रति ये लोग पूरी तरह से समर्पित होते हैं और रिश्ते में जिम्मेदारी निभाने से ये लोग कभी पीछे नहीं हटते।

साथ ही यह जातक रोमांटिक भी माने जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं बता पाते। ये लोग अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। साथ ही अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि मूलांक 1 के जातकों की लव मैरिज की संभावना बहुत कम होती है।

होती है ये खासियत सूर्य देव से प्रभावित होने के कारण ये जातक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे में अपनी पर्सनेलिटी के चलते ये लोग बड़ी ही आसानी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मूलांक 1 के जातक अपनी सोच और बातों में पूरी ईमानदारी रखते हैं और अपने मन की बात बोलने में कोई संकोच नहीं करते। साथ ही इन लोगों में नेतृत्व की क्षमता भी पाई जाती है।