Gemini Weekly Horoscope: स्मार्ट प्लानिंग से फायदा होगा, पढ़ें मिथुन का राशिफल
मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी स्थिरता और ग्राउंडिंग की जरूरत है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, यह हफ्ता बहुत एक्टिव और बदलता हुआ रहेगा। बुधदेव के धनु राशि में प्रवेश और सप्ताह के दौरान चंद्रदेव के मिथुन राशि में आने से आपकी सोच साफ होगी, बातचीत बेहतर होगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनेगी। वृश्चिक राशि में विराजमान शुक्रदेव और आपकी ही राशि में वक्री गुरुदेव आपको खुद के अंदर झांकने, रिश्तों को समझने और जरूरी सुधार करने की दिशा में ले जा रहे हैं। यह समय मानसिक उत्साह, भावनात्मक गहराई और रिश्तों को निखारने का है।
परिचय
यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी स्थिरता और ग्राउंडिंग की जरूरत दिखाता है, क्योंकि ऊर्जा काफी तेजी से बदल रही है। 5 दिसंबर की रात चंद्रदेव के आपकी राशि में प्रवेश करते ही आपका मन हल्का, साफ और ज्यादा एक्टिव महसूस करेगा। धनु राशि में सूर्यदेव का प्रभाव आपके रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र को उजागर कर रहा है, जबकि बुधदेव की चाल आपकी बातचीत को और तेज, स्पष्ट और समझदार बनाएगी। इस हफ्ते भावनात्मक संतुलन और समझदारी से की गई प्लानिंग आपको सही दिशा दिखाएगी। तेज बदलावों के बावजूद, आप स्थिति को स्मार्ट तरीके से संभाल पाएंगे।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर)
स्वास्थ्य इस सप्ताह सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, लेकिन मानसिक गतिविधि और भावनाओं का असर महसूस हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि में होने से हल्की थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। 5 दिसंबर की रात जैसे ही चंद्रदेव मिथुन में आएंगे, ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन मन ज्यादा एक्टिव होने से नींद प्रभावित हो सकती है। वक्री बृहस्पतिदेव आपको मन और शरीर के संतुलन पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। 7 दिसंबर को मंगलदेव धनु में प्रवेश करेंगे, जिससे शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की आदत भी बढ़ सकती है।
वृश्चिक में शुक्रदेव भावनात्मक हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए ध्यान, गहरी सांसों का अध्ययन या जर्नलिंग बेहद लाभकारी रहेंगी। मीन में शनि देव नियमित दिनचर्या और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर)
इस सप्ताह रिश्तों में गहराई, ईमानदार बातचीत और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। शुक्रदेव के वृश्चिक में आने से दिलों के बीच गहरा जुड़ाव और समझ विकसित होगी। बुधदेव के धनु में गोचर से बातचीत में उत्साह, गर्मजोशी और खुलापन आएगा। 5 दिसंबर को चंद्रदेव के आपकी राशि में आने से संवेदनशीलता, इन्टूशन और दिल की बातें करने की इच्छा बढ़ेगी। वक्री गुरुदेव पुराने रिश्तों या अधूरी बातचीतों को फिर से सामने ला सकते हैं। 7 दिसंबर की रात चंद्रदेव कर्क राशि में जाएंगे, जिससे परिवार के प्रति लगाव और देखभाल बढ़ेगी। कुंभ में राहु सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, जबकि सिंह में केतु भावनात्मक ईमानदारी को मजबूत करेंगे।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर)
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सीखने और समझ से भरपूर रहेगा। 6 दिसंबर को बुधदेव धनु में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी विश्लेषण क्षमता और सीखने की गति बढ़ेगी। 5 दिसंबर की रात मिथुन में चंद्रदेव के आगमन से याददाश्त, फोकस और कम्युनिकेशन कौशल मजबूत होंगे। वक्री गुरुदेव पुराने पाठों को दोहराने, बेसिक्स मजबूत करने और रिवीजन करने के लिए बेहतरीन समय दे रहे हैं। वृश्चिक में शुक्रदेव पढ़ाई के प्रति गंभीरता और समर्पण बढ़ाएंगे। मीन में शनि देव नियमित अध्ययन और समय पर काम पूरा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।
निष्कर्ष – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 दिसंबर)
कुल मिलाकर यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक गहराई और नए उत्साह से भरा रहेगा। बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव—इन चारों के महत्वपूर्ण परिवर्तन जीवन में नई दिशा और समझ देंगे। वक्री गुरुदेव आत्मचिंतन को बढ़ाएंगे, जबकि धनु राशि का प्रभाव विस्तृत सोच और प्रगति की ओर ले जाएगा। यह सप्ताह बातचीत, जागरूकता, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ने का समय है।
उपाय
a) रोज “ॐ बुधाय नमः” का जप करें। इससे मन शांत रहता है और फोकस बढ़ता है।
b) हरा या हल्का नीला रंग का कोई आभूषण या वस्तु पहनें। इससे बुधदेव की ऊर्जा मजबूत होती है।
c) अपनी कार्य–जगह पर पन्ना या हरा क्रिस्टल रखें। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
d) हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें। इससे विचार स्थिर होंगे और मन स्पष्ट रहेगा।
e) लैवेंडर या चमेली की अगरबत्ती जलाएं। यह मन को शांति, सुकून और पाजिटिविटी देती है।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
