Sagittarius Weekly Horoscope: यह सप्ताह निर्णय लेने के लिए अच्छा है, पढ़ें धनु का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। धनु साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह परिवर्तन, ऊर्जा और लक्ष्य प्राप्ति का संकेत देता है। बुध देव और मंगल देव के प्रवेश से कम्युनिकेशन, योजना और कार्यक्षमता में मजबूती आएगी। सूर्य देव आपकी पहचान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे। चंद्रदेव के गोचर भावनात्मक संतुलन और प्रैक्टिकल समझ को सुनिश्चित करेंगे। यह सप्ताह निर्णय लेने, नई पहल करने और मौजूदा योजनाओं में तेजी लाने के लिए अनुकूल है।
परिचय
सप्ताह की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में एक्टिव ऊर्जा प्रदान करेगी। सूर्य देव का धनु राशि में रहना आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। 6 और 7 दिसंबर को बुध और मंगल देव के प्रवेश से कम्युनिकेशन, महत्वाकांक्षा और स्पष्टता में वृद्धि होगी। चंद्रदेव के चार राशियों से गुजरने से भावनात्मक समझ और प्रैक्टिकल निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
धनु साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर)
स्वास्थ्य के सोच से यह सप्ताह ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में एक्टिवनेस और उत्साह देंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से बचना आवश्यक है। 3 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में स्थिरता और आराम का एहसास देंगे। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समय जर्नलिंग या सुकून भरी सैर के लिए अनुकूल है। बुधदेव का वृश्चिक राशि और मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से मानसिक शांति और शरीर की दोबारा ऊर्जा मिलेगी।
धनु साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर)
रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक विकास, खुला संवाद और मजबूत बंधन लाएगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके स्नेह और कमिटमेंट को गहरा करेगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश स्पष्ट और सच्ची बातचीत को बढ़ावा देगा। वक्री गुरु देव पुराने संबंधों या अधूरे मामलों को उजागर कर समाधान का अवसर देंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक जुड़ाव और समर्थन प्राप्त होगा। यह सप्ताह परिवार और प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है।
धनु साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर)
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन, फोकस और समझदारी बढ़ाने वाला है। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश अध्ययन में ध्यान और याददाश्त बढ़ाएगा। चंद्रदेव मिथुन राशि में जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को एक्टिव करेंगे। वक्री गुरु देव पुराने विषयों की समीक्षा और कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। शुक्र देव वृश्चिक राशि में लगन और मेहनत बढ़ाएंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से मानसिक स्पष्टता और अध्ययन पर ध्यान बढ़ेगा।
निष्कर्ष
यह सप्ताह विस्तार, स्पष्टता और एक्टिव निर्णयों का है। बुध और मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश कम्युनिकेशन, ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाएगा। चंद्रदेव के गोचर से भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, जबकि शुक्र देव और वक्री गुरु देव मार्गदर्शन और खुद को परखने में मदद करेंगे। यह सप्ताह उम्मीद, ध्यान और आत्म-जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति के लिए अनुकूल है।
उपाय
- रोज “ॐ गुरवे नमः” का जप करें, इससे गुरु देव की ऊर्जा मजबूत होती है।
- पीला या नारंगी रंग पहनें, इससे आत्मविश्वास और सौभाग्य बढ़ता है।
- पीतल का पुखराज या सिट्रीन पत्थर अपने पास रखें।
- गुरुवार को शिक्षकों या मार्गदर्शकों को भोजन या मदद अर्पित करें।
- सूर्योदय के समय ध्यान करें, इससे फोकस और भावनात्मक संतुलन मिलेगा।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
