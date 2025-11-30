Aquarius Weekly Horoscope: भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी, पढ़ें कुंभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ साप्ताहिक (Weekly 01 to 07 December 2025) राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह मानसिक जागरूकता, भावनात्मक चिंतन और संकल्पपूर्ण निर्णय लेने को उजागर करता है। बुध और मंगल देव का धनु राशि, शुक्र देव का वृश्चिक राशि, और वक्री गुरु देव का मिथुन राशि में प्रभाव आपकी प्रेरणा बढ़ाएंगे साथ ही खुद को परखने का मौका देंगे। चंद्रदेव का चार राशियों से गोचर आपकी एकाग्रता, इन्टूशन और अनुकूलन क्षमता को मजबूत करेगा।

परिचय सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष और वृषभ राशि में गोचर से आपकी मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी। जैसे-जैसे सप्ताह बढ़ेगा, ग्रहों की चाल कम्युनिकेशन, स्पष्टता और महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करेगी। कुंभ राशि में राहु का प्रभाव आपकी इन्टूशन और नया सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा जिससे आप महत्वपूर्ण प्रगति के लिए तैयार रहेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 7 दिसंबर) स्वास्थ्य के सोच से यह सप्ताह भावनात्मक स्थिरता, नियमित दिनचर्या और सावधानीपूर्ण जीवनशैली को बढ़ावा देगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव की ऊर्जा एक्टिवनेस बढ़ा सकती है, इसलिए संयम आवश्यक है। वृषभ राशि में चंद्रदेव स्थिरता और शांति लाएंगे। मिथुन राशि में मेंटल एक्टिवनेस बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और आराम आवश्यक है। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनात्मक हीलिंग और खुद की देखभाल को बढ़ावा देगा। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश शारीरिक क्षमता बढ़ाएगा। शनि देव की स्थिति नींद, हाइड्रेशन और भोजन में अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाएगी। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक शांति और संतुलन आएगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 7 दिसंबर) परिवार और रिश्तों में यह सप्ताह मीनिंगफुल बातचीत, भावनात्मक समझ और सहायक संबंधों को बढ़ावा देगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनाओं को गहरा करेगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश ईमानदार और स्पष्ट संवाद को प्रोत्साहित करेगा। वक्री गुरु देव पुराने रिश्तों या अधूरे पारिवारिक मामलों को सामने लाकर समाधान का अवसर देंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से सहानुभूति और सामंजस्य बढ़ेगा। राहु का प्रभाव इन्टूशन के माध्यम से दूसरों को समझने में मदद करेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (1 से 7 दिसंबर) विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्पादक और मानसिक रूप से उत्साहवर्धक रहेगा। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश नई जानकारी को समझने, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और मुश्किल विषयों को समझने में मदद करेगा। 5 दिसंबर को चंद्रदेव मिथुन राशि में जिज्ञासा और सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा करने का अवसर देंगे। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश अनुशासन, ध्यान और भावनात्मक प्रेरणा बढ़ाएगा। चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी, जिससे जानकारी को प्रभावी रूप से याद रखना आसान होगा।