धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025: कुंभ वाले योजनाओं को बढ़ाएंगे आगे, जानें कैसा रहेगा दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, बुधदेव तुला राशि से संवाद संतुलित, विचार शांत और निर्णय स्पष्ट बनेंगे। यह दिन ईमानदार बातचीत, भावनात्मक स्पष्टता और सोच-समझकर कदम बढ़ाने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि रचनात्मकता, प्रेम और उत्साह बढ़ाते हैं। अपनी प्रतिभा खुलकर प्रकट करने का समय है। वृश्चिक ऊर्जा अंदरूनी भावनाएँ साफ करने में मदद करती है। बुधदेव तुला राशि समूह कार्यों और संवाद में तालमेल देते हैं।

शुभ रंग: पर्पल

शुभ अंक: 7

आज का सुझाव: खुद को खुलकर व्यक्त करें। आपकी रोशनी दूसरों तक पहुँचेगी।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)



चंद्रदेव मेष राशि घर-परिवार और भावनात्मक आधार पर ध्यान दिलाते हैं। कोई घरेलू स्थिति संभालनी पड़ सकती है। वृश्चिक ऊर्जा मित्रों और नेटवर्क से जुड़ाव मजबूत करेगी। बुधदेव वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता लाते हैं।

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

शुभ अंक: 10

आज का सुझाव: अपने आधार को मजबूत करें। सफलता यहीं से शुरू होती है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)



चंद्रदेव मेष राशि संवाद, विचार और योजनाओं को तेज करेंगे। आप आत्मविश्वास से बोलेंगे और योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ाती है। बुधदेव निर्णयों में सौम्यता देंगे।

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

शुभ अंक: 11

आज का सुझाव: अपने विचार स्पष्टता से रखें। वे अभी प्रभावशाली हैं।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)



चंद्रदेव मेष राशि धन, आत्म-मूल्य और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दिलाएंगे। आप खर्च या बचत की नई योजना बना सकते हैं। शनिदेव मीन राशि में रहकर आपको परिपक्वता और धैर्य सिखाते हैं। वृश्चिक राशि के ग्रह इन्टूशन और आत्म-विकास बढ़ाते हैं। बुधदेव साझा निर्णयों में स्पष्टता प्रदान करते हैं।