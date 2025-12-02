विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025: आज किस राशि की चमकेगी किस्मत? राशिफल से जानें शुभ रंग

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर भावनाओं को गहराई देते हैं और परिवर्तन का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 2 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव रिश्तों और भावनात्मक विषयों में गहराई जोड़ते हैं। साथ ही आज राशि के जातकों का प्लानिंग पर फोकस रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 1 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


चंद्रदेव मेष राशि ज्ञान, सीख और दूरगामी योजनाओं पर ध्यान दिलाते हैं। आप नई सोच के लिए प्रेरित रहेंगे। वृश्चिक राशि के ग्रह परिवार या निजी जीवन की भावनाओं को गहरा करेंगे। बुधदेव तुला राशि न्यायपूर्ण व संतुलित निर्णयों में मदद करते हैं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: आगे बढ़ें। नया अध्याय आपके कदमों का इंतजार कर रहा है।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


चंद्रदेव मेष राशि भावनात्मक गहराई, साझा धन या अंदरूनी बदलावों पर ध्यान दिलाएंगे। वृश्चिक ग्रह आपकी बातचीत को गहरी और सच्ची बनाएंगे। बुधदेव तुला राशि आर्थिक निर्णयों में संतुलन लाते हैं।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: पुरानी बातों को छोड़ें। नई मजबूती यहीं से जन्म लेगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


चंद्रदेव मेष राशि आज रिश्तों, साझेदारी और संवाद पर रोशनी डालते हैं। गलतफहमियाँ दूर करने का अच्छा समय है। वृश्चिक ऊर्जा भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करने में मदद करेगी। बुधदेव आपके निर्णयों को और भी सुंदर व संतुलित बनाते हैं।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: अपनी बात ईमानदारी से कहें। संतुलन खुद बन जाएगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


चंद्रदेव मेष राशि काम में गति, फोकस और ऊर्जा बढ़ाएंगे। आज आप जो चाहें, उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपके आकर्षण, आत्मविश्वास और भावनाओं को मजबूत करेंगे। बुधदेव सोच-समझकर उत्तर देने का संकेत देते हैं।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। आज आपकी शक्ति सबसे ऊँची है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।