सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025: आज किस राशि की चमकेगी किस्मत? राशिफल से जानें शुभ रंग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव रिश्तों और भावनात्मक विषयों में गहराई जोड़ते हैं। साथ ही आज राशि के जातकों का प्लानिंग पर फोकस रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 1 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि ज्ञान, सीख और दूरगामी योजनाओं पर ध्यान दिलाते हैं। आप नई सोच के लिए प्रेरित रहेंगे। वृश्चिक राशि के ग्रह परिवार या निजी जीवन की भावनाओं को गहरा करेंगे। बुधदेव तुला राशि न्यायपूर्ण व संतुलित निर्णयों में मदद करते हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज का सुझाव: आगे बढ़ें। नया अध्याय आपके कदमों का इंतजार कर रहा है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि भावनात्मक गहराई, साझा धन या अंदरूनी बदलावों पर ध्यान दिलाएंगे। वृश्चिक ग्रह आपकी बातचीत को गहरी और सच्ची बनाएंगे। बुधदेव तुला राशि आर्थिक निर्णयों में संतुलन लाते हैं। शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: पुरानी बातों को छोड़ें। नई मजबूती यहीं से जन्म लेगी। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रदेव मेष राशि आज रिश्तों, साझेदारी और संवाद पर रोशनी डालते हैं। गलतफहमियाँ दूर करने का अच्छा समय है। वृश्चिक ऊर्जा भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करने में मदद करेगी। बुधदेव आपके निर्णयों को और भी सुंदर व संतुलित बनाते हैं।