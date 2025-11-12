विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025: इस जातक का किसी खास के साथ बीतेगा दिन, पढ़ें भविष्यफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, गुरु देव वक्री होकर कर्क राशि में हैं, जो आत्म-चिंतन, सीख और अंदर से विकास का संकेत देते हैं। शुक्र देव और सूर्य देव तुला राशि में एक साथ हैं। ये दिनभर संतुलन, आकर्षण और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025 Horoscope Today: मकर राशि के भरोसे से गहरे बनेंगे रिश्ते

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन सिखाएगा कि भावनाओं और हिम्मत में संतुलन कैसे बनाए रखें। वक्री ग्रह थोड़ी रुकावट ला सकते हैं, लेकिन यही ठहराव गहरी समझ का अवसर देगा। दिन के अंत तक आप महसूस करेंगे कि जब दयालुता और साहस साथ चलते हैं, तो प्रगति अपने आप होती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)

आज का दिन पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़कर आगे बढ़ने का है। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहकर भरोसे और साझेदारी से जुड़ी सोच को गहरा करेंगे। शाम तक जब चंद्रमा सिंह राशि में पहुंचेंगे, तो आपका रोमांचक और सीखने वाला स्वभाव फिर से सक्रिय होगा। कुछ नया पढ़ना या योजना बनाना शुभ रहेगा। बुध देव के वक्री होने से जल्दबाजी में कुछ न कहें। आपके सहायक शब्द किसी के मन को सुकून देंगे। रात सकारात्मकता और हल्केपन से भरी रहेगी।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन का मंत्र: छोड़ना ही बढ़ना है। भावनाओं को मुक्त करें, रोमांच खुद आ जाएगा।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज का दिन साझेदारी और टीमवर्क को उजागर करेगा। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहकर रिश्तों में समझ और संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। दूसरों की बात ध्यान से सुनें। शाम तक चंद्रमा सिंह राशि में पहुंचकर साझा लक्ष्यों और वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दिलाएंगे। धीरे-धीरे चीजें स्पष्ट होंगी, और भरोसे से रिश्ते गहरे बनेंगे। बुध देव वक्री हैं, इसलिए किसी पुराने विषय पर फिर से चर्चा हो सकती है, जिससे समाधान मिलेगा। धैर्य और स्थिरता से आगे बढ़ें।

  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 10
  • दिन का मंत्र: स्थिरता नियंत्रण से नहीं, भरोसे से आती है।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज का दिन स्वास्थ्य, संतुलन और रिश्तों पर ध्यान देने का है। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहकर दिनचर्या और भावनात्मक संतुलन में मदद करेंगे। शाम तक सिंह राशि में पहुंचने से प्रेम और क्रिएटिविटी में नई ऊर्जा आएगी। ग्रहों की वक्री स्थिति बताती है कि आपको हर काम धीरे और सोच-समझकर करना चाहिए। आपके छोटे प्रयास भी आगे बड़े परिणाम देंगे। रिश्तों में ईमानदारी से पेश आएं, यह संबंधों को गहराई देगा।

  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 11
  • दिन का मंत्र: आज व्यावहारिक रहें, पर जोश भी बनाए रखें। थोड़ी जगह खुद को दें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज का दिन आपकी इन्टूशन के साथ खूबसूरती से बहेगा। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहकर क्रिएटिविटी, संवेदनशीलता और भावनात्मक संतुलन देंगे। कला, प्रकृति या किसी प्रिय के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। शाम तक जब चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे, तो ध्यान काम और सेहत पर जाएगा। दिनचर्या को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। गुरु देव के वक्री होने से अंदर की बुद्धि और गहराई बढ़ेगी। अपने सपनों पर विचार करें। वे आपको सच्चाई दिखा रहे हैं।

  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 12
  • दिन का मंत्र: दिल की बात खुलकर कहें। सच्चाई ही प्रेरणा का स्रोत है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।