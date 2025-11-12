सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025: तुला राशि के लिए पुराने दोस्तों से जुड़ने के लिए खास है दिन, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार,चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और सेल्फ-एक्सप्रेशन बढ़ेगा। बुध देव वक्री होकर वृश्चिक राशि में हैं, इसलिए बातों को सोच-समझकर कहना अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 अक्टूबर 2025 के अनुसार, यह वह समय है जब आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। शाम का समय आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन के लिए उत्तम रहेगा। अपनी बात कहने या कोई नया कदम उठाने के लिए सही रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 12 November 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
दिन की शुरुआत शांत माहौल से होगी और अंत शक्ति व आत्मविश्वास के साथ। सुबह विश्राम करें और खुद को तैयार करें, क्योंकि शाम तक चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आपका आत्मविश्वास, आकर्षण और खुशी बढ़ेगी। शुक्र देव तुला राशि में रहकर आपकी बातों में मधुरता और आकर्षण जोड़ेंगे। यह प्रेम या रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ समय है। बस किसी ड्रामे से बचें। सच्चाई ही आपको सबसे ज्यादा सराहना दिलाएगी।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- दिन का मंत्र: स्वाभाविक रूप से चमकें। प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज का दिन आपको भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाकर इन्टूशन के साथ चलने की सलाह देता है। सुबह मित्रों से बात करने या खुद के बारे में अकेले सोचने से सुकून मिलेगा। शाम को एकांत और शांति की आवश्यकता महसूस हो सकती है। बुध देव के वक्री होने से काम में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन धैर्य से स्थिति स्पष्ट होगी। पुराने भावनात्मक मुद्दे उभर सकते हैं। उन्हें समझने की बजाय शांत होकर भरने दें। लेखन या हल्का व्यायाम मन को संतुलित करेगा।
- शुभ रंग: ऑलिव हरा
- शुभ अंक: 8
- दिन का मंत्र: मनन से भ्रम दूर होता है। भावनाओं को ज्यादा मत तोलें।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज का दिन आपके पेशेवर और सामाजिक दायरे को मजबूत करेगा। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहकर कार्यस्थल पर भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। निर्णय लेने से पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनें। शाम तक चंद्रमा सिंह राशि में पहुंचकर आपकी ऊर्जा और आकर्षण को बढ़ाएंगे। यह नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों से जुड़ने का अच्छा समय है। सूर्य और शुक्र देव आपकी ही राशि में रहकर संतुलन और सौम्यता देंगे। अपनी प्राकृतिक शालीनता से माहौल हल्का बनाएं।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- दिन का मंत्र: कूटनीति और खुशी। दोनों साथ हों तो हर दरवाजा खुल जाता है।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज का दिन आत्म-परिवर्तन और आत्मविश्वास को प्रेरित करेगा। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहकर आपकी भावनात्मक समझ और ज्ञान को गहरा करेंगे। बुध देव आपके ही राशि में वक्री हैं, इसलिए विचारशीलता ही आपकी शक्ति बनेगी। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। शाम तक चंद्रमा सिंह राशि में पहुंचकर आपके करियर या नेतृत्व क्षेत्र में नया जोश लाएंगे। मंगल देव आपकी राशि में हैं, जिससे ऊर्जा बढ़ेगी। बस इसे जल्दबाजी में न बदलने दें।
- शुभ रंग: बरगंडी
- शुभ अंक: 8
- दिन का मंत्र: आत्मविश्वास और संयम। यही असली ताकत की पहचान है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
