Aquarius Weekly Horoscope: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ें कुंभ का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:52 PM (IST)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य, खुद की देखभाल और रूटीन पर ध्यान देने का है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) अनुशासन, भावनात्मक स्थिरता और भविष्य पर ध्यान देने वाले निर्णयों का है। चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरेंगे, जिससे आपका ध्यान रूटीन, रिश्ते और वित्तीय योजना पर रहेगा। बुध देव वक्री हैं, इसलिए संचार और निर्णय में थोड़ी धीमी गति रहेगी। सही तरीके का कदम और भावनात्मक समझ से प्रगति सुनिश्चित होगी।

परिचय

सप्ताह की शुरुआत में 10 से 12 नवंबर तक चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे। यह स्वास्थ्य, खुद की देखभाल और रूटीन पर ध्यान देने का समय है। 12 से 14 नवंबर तक चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान रिश्ते, समझौते और साझेदारी प्रमुख रहेंगे। 15 से 16 नवंबर तक चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह वित्त, साझा जिम्मेदारियां और प्रैक्टिकल फैसलों के लिए सही समय है। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय करियर, प्रतिष्ठा और लंबी अवधि की महत्वाकांक्षा पर ध्यान बढ़ेगा। पूरे सप्ताह सोच-समझकर योजना और रणनीति बनाना मुख्य विषय रहेगा।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर)

इस सप्ताह स्वास्थ्य भावनात्मक संतुलन और डेली रूटीन पर निर्भर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे संवेदनशीलता बढ़ सकती है। गर्म भोजन, पर्याप्त पानी और आराम पर ध्यान दें। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जिससे ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन खुद को ज्यादा थकाने से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। इस समय डिटॉक्स, पाचन स्वास्थ्य और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। ध्यान, हर्बल चाय और समय पर नींद लेने की आदत से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थिर रहेगा।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर)

सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे परिवार और घर के मामलों पर ध्यान बढ़ेगा। संयम और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जिससे साझेदारी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप शांति से सुनकर और अहंकार से बचकर विश्वास बढ़ा सकते हैं। बुध देव वक्री होने के कारण पुरानी बातों या पुराने लोग दोबारा सामने आ सकते हैं। अपने बातचीत के तरीके को कोमल रखें और जल्दबाजी से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे प्रैक्टिकल योजना और जिम्मेदारियों का सहयोग मिलेगा। संतुलित भावनाओं और सम्मानजनक बातचीत से आपके रिश्ते मजबूत होंगे।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर)

छात्र और सीखने वाले इस सप्ताह अनुशासन और रिवीजन से लाभान्वित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे नियमित पढ़ाई और याददाश्त बेहतर होगी। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जिससे समूह में सीखने और शैक्षिक गतिविधियों में उत्साह बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह समय एनालिटिक्स, रिवीजन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छा है। बुध देव वक्री होने के कारण पुराने पाठ्यक्रमों का दोबारा रिविजन लाभकारी रहेगी। अनुशासित रूटीन और सही अध्ययन से सफलता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष: कुम्भ साप्ताहिक राशिफल (10 नवंबर से 16 नवंबर)

यह सप्ताह अनुशासन, भावनात्मक संतुलन और सोच-समझकर निर्णय लेने का संतुलन लेकर आएगा। चंद्र देव का कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरना आपको स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त में स्थिरता और समझदारी देगा। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर और दीर्घकालीन लक्ष्य स्पष्ट होंगे। अपने साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, धीरे-धीरे और व्यवस्थित प्रयास, स्पष्ट बातचीत और भावनात्मक संतुलन आपको मजबूत परिणाम दिलाएंगे।

उपाय

  • नीला या सिल्वर रंग के कपड़े पहनें, इससे शनि और चंद्र देव की ऊर्जा मजबूत होगी।
  • रोजाना पक्षियों को पानी या अनाज दें।
  • सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें ताकि मन शांत रहे।
  • जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टेशनरी या किताबें दान करें।
  • अपने कार्यस्थल पर अमेथिस्ट या नीलम रखें, जिससे ध्यान और फोकस बढ़े।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।