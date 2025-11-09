विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Sagittarius Weekly Horoscope: जल्दबाजी में निर्णय न लें धनु राशि के जातक, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:15 PM (IST)

धनु राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। इससे आपकी भावनाओं की समझ बढ़ेगी। इस समय चंद्रमा आपको अंदरूनी समझ, भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक संतुलन देने में मदद करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image

Saptahik Rashifal 2025: धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 10 to 16 November 2025) आपके लिए भावनाओं का संतुलन और समझदारी से फैसले लेना महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा कर्क, सिंह और कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। ये आपकी वित्तीय योजनाओं, पढ़ाई और करियर में स्पष्टता लाने में मदद करेंगे। सप्ताह की ऊर्जा आत्मनिरीक्षण और महत्वाकांक्षा दोनों का संगम लाएगी। लंबी समय के लक्ष्यों को सही तरीके से करने और भावनात्मक आधार मजबूत करने का समय है। बुध वक्री होने के कारण बातचीत में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। यह आपकी भावनाओं की समझ और वित्तीय योजनाओं में सटीकता बढ़ाएगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे (12 से 14 नवंबर की शाम तक)। यह आपकी सीखने की इच्छा, नए विचारों की खोज और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे (15 से 16 नवंबर)। अब आपका ध्यान करियर की संरचना और जिम्मेदारियों पर जाएगा।

16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मनिरीक्षण, भावनाओं को छोड़ने और जन्मदिन के मौसम से पर्सनल डेवलपमेंट की तैयारी में मदद मिलेगी।

Dhanu (1)

धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर)

इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य आपकी भावनात्मक संतुलन पर निर्भर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इस समय गर्म और पौष्टिक भोजन लें, आरामदायक रूटीन अपनाएं और पर्याप्त पानी पिएं। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। इसे हल्के व्यायाम, योग, टहलना या किसी क्रिएटिव गतिविधि में लगाना फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जो पाचन, डेली रूटीन और पर्याप्त आराम पर ध्यान देने में मदद करेगा। गहरी सांस लेने और शांति बनाए रखने वाले अभ्यास करें, देर रात तक मोबाइल/स्क्रीन इस्तेमाल से बचें और अचानक भारी व्यायाम करने की बजाय सरल शारीरिक रूटीन अपनाएं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर)

रिश्तों में समझदारी और अपनापन बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक ईमानदारी बढ़ सकती है। प्रियजनों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। बुध देव के वक्री होने से पुरानी भावनाएं या पुराने लोग सामने आ सकते हैं; शांत रहें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जिससे खुले दिल से बातचीत और यात्रा संबंधी विचार उठ सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ आनंदमय समय बीतेगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे प्रैक्टिकल योजना बनाने और जिम्मेदारियों को बांटने में मदद मिलेगी। संवेदनशील क्षणों में धैर्य रखें और समझदारी से सुनने की क्षमता बढ़ाएं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर)

विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह हफ्ता मानसिक ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जो ज्ञान को समझने और पढ़ाई पर भावनात्मक फोकस बढ़ाने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सीखने की उत्सुकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह अध्यात्मिक विषयों या रिसर्च-आधारित पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे लॉजिकल क्षमता, ध्यान और अनुशासन मजबूत होगा। यह रिविजन, परीक्षा और असाइनमेंट पूरा करने के लिए सही रहेगा। वक्री बुध देव के समय पुराने विषयों को दोबारा पढ़ना फायदेमंद होगा। नियमित टाइम-टेबल पर ध्यान दें, ध्यान भटकने से बचें और नोट्स को रिवाइस करें।

निष्कर्ष: धनु साप्ताहिक राशिफल (10 नवंबर से 16 नवंबर)

यह हफ्ता भावनाओं, उत्साह और प्रैक्टिकल सोच का संतुलन लेकर आएगा। चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशि से होकर गुजरेंगे, जिससे पहले भावनात्मक संतुलन, फिर आत्मविश्वास और अंत में स्थिरता बढ़ेगी। 16 नवंबर को जब सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब मन में शक्ति और गहरी सोच बढ़ेगी। अपने निर्णयों में धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। योजनाओं पर ध्यान दें और लगातार प्रयास से प्रगति करें।

उपाय

  • गुरु देव की ऊर्जा बढ़ाने के लिए पीला, नारंगी या हल्का भूरा रंग पहनें।
  • गुरुवार को जरूरतमंदों को भोजन या फल दान करें।
  • शाम के समय स्पष्टता के लिए छोटा दीपक या मोमबत्ती जलाएं।
  • अपने पढ़ाई/काम की जगह पर पीला सिट्रीन या हल्दी का कपड़ा रखें।
  • हर रात धन्यवाद या आभार लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे भावनात्मक संतुलन बने।

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: पुराने गिले छोड़ आगे बढ़ेंगे ये जातक, रिश्तों में आएगी मजबूती

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।