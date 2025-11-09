Sagittarius Weekly Horoscope: जल्दबाजी में निर्णय न लें धनु राशि के जातक, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 10 to 16 November 2025) आपके लिए भावनाओं का संतुलन और समझदारी से फैसले लेना महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा कर्क, सिंह और कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। ये आपकी वित्तीय योजनाओं, पढ़ाई और करियर में स्पष्टता लाने में मदद करेंगे। सप्ताह की ऊर्जा आत्मनिरीक्षण और महत्वाकांक्षा दोनों का संगम लाएगी। लंबी समय के लक्ष्यों को सही तरीके से करने और भावनात्मक आधार मजबूत करने का समय है। बुध वक्री होने के कारण बातचीत में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है।

परिचय सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। यह आपकी भावनाओं की समझ और वित्तीय योजनाओं में सटीकता बढ़ाएगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे (12 से 14 नवंबर की शाम तक)। यह आपकी सीखने की इच्छा, नए विचारों की खोज और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे (15 से 16 नवंबर)। अब आपका ध्यान करियर की संरचना और जिम्मेदारियों पर जाएगा।

16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मनिरीक्षण, भावनाओं को छोड़ने और जन्मदिन के मौसम से पर्सनल डेवलपमेंट की तैयारी में मदद मिलेगी। धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य आपकी भावनात्मक संतुलन पर निर्भर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इस समय गर्म और पौष्टिक भोजन लें, आरामदायक रूटीन अपनाएं और पर्याप्त पानी पिएं। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। इसे हल्के व्यायाम, योग, टहलना या किसी क्रिएटिव गतिविधि में लगाना फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जो पाचन, डेली रूटीन और पर्याप्त आराम पर ध्यान देने में मदद करेगा। गहरी सांस लेने और शांति बनाए रखने वाले अभ्यास करें, देर रात तक मोबाइल/स्क्रीन इस्तेमाल से बचें और अचानक भारी व्यायाम करने की बजाय सरल शारीरिक रूटीन अपनाएं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) रिश्तों में समझदारी और अपनापन बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक ईमानदारी बढ़ सकती है। प्रियजनों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। बुध देव के वक्री होने से पुरानी भावनाएं या पुराने लोग सामने आ सकते हैं; शांत रहें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जिससे खुले दिल से बातचीत और यात्रा संबंधी विचार उठ सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ आनंदमय समय बीतेगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे प्रैक्टिकल योजना बनाने और जिम्मेदारियों को बांटने में मदद मिलेगी। संवेदनशील क्षणों में धैर्य रखें और समझदारी से सुनने की क्षमता बढ़ाएं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह हफ्ता मानसिक ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जो ज्ञान को समझने और पढ़ाई पर भावनात्मक फोकस बढ़ाने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सीखने की उत्सुकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह अध्यात्मिक विषयों या रिसर्च-आधारित पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे लॉजिकल क्षमता, ध्यान और अनुशासन मजबूत होगा। यह रिविजन, परीक्षा और असाइनमेंट पूरा करने के लिए सही रहेगा। वक्री बुध देव के समय पुराने विषयों को दोबारा पढ़ना फायदेमंद होगा। नियमित टाइम-टेबल पर ध्यान दें, ध्यान भटकने से बचें और नोट्स को रिवाइस करें।