Weekly Numerology Horoscope: पुराने गिले छोड़ आगे बढ़ेंगे ये जातक, रिश्तों में आएगी मजबूती

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:08 PM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल में कुछ मूलांक के जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर करें। वहीं कुछ जातक अधूरे प्रोजेक्ट, पूरे कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Weekly Numerology Horoscope 10 November to 16 November 2025

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। पिछले कुछ हफ्तों से जो बातें मन में चल रही थीं, अब उन पर साफ निर्णय लेने का वक्त है। ये समय नए काम शुरू करने, खुद पर भरोसा रखने और किसी भी तरह के डर या शक से बाहर आने के लिए अच्छा रहेगा। संभव है कि अचानक कोई नया मौका मिले, अपने बड़े लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता आए, या किसी ऐसे रिश्ते या काम से दूरी बनाने का हौसला मिले जो अब आपको सूट नहीं करता।

मूलांक 7 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

  • करियर - इस हफ्ते आत्मचिंतन का समय है। आप अकेले काम करना पसंद करेंगे ताकि अपने प्लान्स को और बेहतर बना सकें। खुद पर शक न करें, जल्द ही आपकी मेहनत का नतीजा दिखेगा।
  • प्यार - थोड़ी भावनात्मक दूरी आपके साथी को उलझा सकती है। जो महसूस कर रहे हैं, उसे खुलकर बताएं। सिंगल लोग किसी गहरे या आध्यात्मिक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
  • स्वास्थ्य - पानी ज्यादा पिएं और मानसिक थकान से बचें। ध्यान या डायरी लिखने की आदत चिंता कम करेगी। ज्यादा सोचने से बचें और नींद पूरी लें।
  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ अंक: 7
  • साप्ताहिक संकल्प: “मैं अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा रखता हूं, जो मुझे सही राह दिखाती है।”

मूलांक 8 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

  • करियर - आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। कोई रुका हुआ पैसा या अप्रूवल मिल सकता है। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। लगातार मेहनत और धैर्य से आपको पहचान मिलेगी।
  • प्यार - रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। भावनात्मक और प्रैक्टिकल पहलुओं में संतुलन बनाए रखें। पार्टनर को कंट्रोल करने की बजाय सपोर्ट करें। सिंगल्स को कोई महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी व्यक्ति मिल सकता है।
  • स्वास्थ्य - रीढ़ और जोड़ों का ध्यान रखें। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज या नेचर वॉक मदद करेगी। रोज कुछ मिनट आभार व्यक्त करने से मन का बोझ हल्का होगा।
  • शुभ रंग: गहरा मैरून
  • शुभ अंक: 6
  • साप्ताहिक संकल्प: “मैं धैर्य, उद्देश्य और शक्ति के साथ जीवन का नेतृत्व करता हूं।”

मूलांक 9 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

  • करियर - पुराने काम पूरे करने और नए की शुरुआत करने का सही समय है। जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं, उन्हें पूरा करें। आपकी लगन और जुनून से टीम प्रेरित होगी।
  • प्यार - रिश्तों में सुकून और हीलिंग का समय है। माफ करें, पुराने गिले छोड़ें और दिल से रिश्ता दोबारा मजबूत करें। सिंगल्स किसी गहरे और संवेदनशील व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे।
  • स्वास्थ्य - पाचन का ध्यान रखें और ओवरईटिंग से बचें। हल्का डिटॉक्स या सादा भोजन अच्छा रहेगा। पानी के पास समय बिताना भावनाओं को संतुलित करेगा।
  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 1
  • साप्ताहिक संकल्प: “मैं पुराना छोड़कर नए को साहस और प्रेम से अपनाता हूं।”

निष्कर्ष -

साल 2025 का 46वां हफ्ता नए शुरुआत और आत्मविश्वास का समय है। यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल याद दिलाता है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, भले रास्ता पूरी तरह साफ न हो। इस हफ्ते उठाया गया हर कदम आने वाले महीनों की नींव मजबूत करेगा।

यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी astropatri.com की न्यूमरोलॉजिस्ट भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com