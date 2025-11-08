Weekly Numerology Horoscope: पुराने गिले छोड़ आगे बढ़ेंगे ये जातक, रिश्तों में आएगी मजबूती

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। पिछले कुछ हफ्तों से जो बातें मन में चल रही थीं, अब उन पर साफ निर्णय लेने का वक्त है। ये समय नए काम शुरू करने, खुद पर भरोसा रखने और किसी भी तरह के डर या शक से बाहर आने के लिए अच्छा रहेगा। संभव है कि अचानक कोई नया मौका मिले, अपने बड़े लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता आए, या किसी ऐसे रिश्ते या काम से दूरी बनाने का हौसला मिले जो अब आपको सूट नहीं करता।