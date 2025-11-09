Scorpio Weekly Horoscope: सोच-समझकर काम करें, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) आपको अंदरूनी समझ और आत्मविश्वासी कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। चंद्रमा कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे। इस दौरान आपकी भावनात्मक सूझ-बूझ बढ़ेगी, अधिकार और नेतृत्व की क्षमता मजबूत होगी और लंबे समय के लिए योजना बनाने में स्पष्टता आएगी। इस सप्ताह का प्रभाव धैर्य और सोच-समझकर काम करने पर जोर देता है, खासकर जब बुध देव आपके राशिचक्र में वक्री रहेंगे। यह आपको खुद के अंदर झांकने और समझ विकसित करने का समय देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय वृश्चिक राशिवालों के लिए यह सप्ताह चंद्रमा के कर्क राशि में रहने से शुरू होता है (10 से 12 नवंबर)। इस समय चंद्रमा आपको अंदरूनी समझ, भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक संतुलन देने में मदद करेंगे। 12 नवंबर की शाम से 14 नवंबर तक चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपका सार्वजनिक प्रभाव, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 15 से 16 नवंबर तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इस समय मित्रता, टीमवर्क और लंबे समय की योजनाओं को मजबूती मिलती है। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय अंदर से नयापन, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्पष्टता लाएगा और आपके जीवन में बदलाव की दिशा मजबूत करेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस हफ्ते स्वास्थ्य का संबंध आपकी भावनात्मक संतुलन से रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो आध्यात्मिक शांति और आरामदेह रूटीन अपनाएं। पानी भरपूर मात्रा में पीएं और स्थिर रहने वाले अभ्यास करें। चंद्रमा सिंह राशि में ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन उत्साह में ज्यादा मेहनत न करें। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, तो डाइट, व्यायाम और नींद पर ध्यान दें। मंगल देव से जोश और सहनशक्ति बढ़ेगी, लेकिन बेचैनी भी हो सकती है। संतुलन बनाए रखें, शांति और धीमी श्वास से मानसिक स्थिरता बनाएं।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस हफ्ते रिश्ते गहरे और मजबूत होंगे। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो परिवार और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। बुध वक्री होने के कारण पुराने रिश्ते या अधूरी बातें सामने आ सकती हैं। इन्हें समझदारी और धैर्य से सुलझाएं। चंद्रमा सिंह राशि में अहंकार या घमंड पर ध्यान दें; कोमलता और समझदारी बनाए रखें। चंद्रमा कन्या राशि में मित्रता, सहयोगी समूह और लंबी अवधि के वादों में सुधार होगा। ईमानदार बातचीत और भावनात्मक समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) छात्रों के लिए चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो याद करने की क्षमता और समझ बढ़ेगी। चंद्रमा सिंह राशि में रहकर पढाई में महत्वाकांक्षा, समूह प्रोजेक्ट में लीडरशिप और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। चंद्रमा कन्या राशि में एनालिटिकल क्षमता और फोकस बढ़ाएंगे, परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। बुध वक्री पुराने नोट्स और गलतियों की समीक्षा करने में मदद करेंगे। समय का सही उपयोग करें और ध्यान भटकने से बचें।