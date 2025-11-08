Weekly Numerology Horoscope: इस मूलांक को करियर में मिल सकता है प्रमोशन, मानें ये सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि हर नया सफर एक चिंगारी से शुरू होता है और इस हफ्ते वो चिंगारी आपके अंदर है। अंक 1 की ऊर्जा आपको हिम्मत देती है कि आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें। ये हफ्ता आपको आगे बढ़ने और नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा।

मूलांक 4 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर - आप कुछ ठोस और स्थायी बना रहे हैं, आपकी मेहनत का फल जल्द मिलेगा। अगर कुछ काम धीमे चल रहे हैं, तो हिम्मत न हारें। इस हफ्ते प्लानिंग, अनुशासन और लगातार प्रयास पर ध्यान दें। यही आपके आइडिया को हकीकत में बदलेगा।

प्यार - आपका गंभीर स्वभाव कभी-कभी अपनों को दूर महसूस करवा सकता है। थोड़ा हल्केपन से पेश आएं और अपने प्यार का इजहार खुलकर करें। आपके लिए स्थिरता ही प्यार की भाषा है, अपने साथी को बताएं कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं।

स्वास्थ्य - पीठ और बॉडी पोस्चर का ध्यान रखें। रोज हल्का स्ट्रेच या योग करने से जकड़न दूर होगी। अपने घर या वर्कस्पेस की सफाई करें, इससे मन और सोच दोनों तरोताजा होंगे।

शुभ रंग: स्लेटी-नीला

शुभ अंक: 8

साप्ताहिक संकल्प: “मैं बदलावों को सहजता से अपनाता हूं और आत्म-विश्वास से स्थिरता बनाता हूं।” मूलांक 5 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

करियर -इस हफ्ते काम में बदलाव और हलचल दिखेगी। नई जगह, नया प्रोजेक्ट या ट्रैवल की संभावना है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, सोचें कि उसका असर आगे कैसा रहेगा।

प्यार - आपकी आकर्षक पर्सनेलिटी लोगों का ध्यान खींचेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा फ्लर्टिंग रिश्तों में गलतफहमी ला सकती है। अपनी नियत साफ रखें। कपल्स चाहें तो एक छोटा ट्रिप या रोमांटिक आउटिंग प्लान कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - नींद का ध्यान रखें और ज्यादा कैफीन से बचें। खुली हवा में घूमना या हल्की आउटडोर एक्टिविटीज आपके मूड को बेहतर बनाएंगी। बीच-बीच में गहरी सांसें लें ताकि मन शांत और ध्यान केंद्रित रहे।

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

शुभ अंक: 9

साप्ताहिक संकल्प: “मैं बदलाव को हिम्मत और भरोसे के साथ अपनाता हूं।” मूलांक 6 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

करियर - आपकी समझदारी और रचनात्मकता की तारीफ होगी। बॉस या क्लाइंट्स आपके काम से खुश रहेंगे। अपने नम्र स्वभाव से किसी भी टकराव को सुलझा पाएंगे। ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारी संतुलन से निभाएं।

प्यार - रिश्तों में अपनापन और गहराई बढ़ेगी। अगर सिंगल्स हैं तो किसी आर्टिस्टिक या सोशल माहौल में कोई खास इंसान मिल सकता है। समझदारी और सहानुभूति से रिश्ता मजबूत होगा।

स्वास्थ्य - दिल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। अरोमाथेरेपी, हल्का संगीत या खुद के लिए कुछ सुकून भरे पल निकालना आपके मन को शांत करेगा।

शुभ रंग: पीच

शुभ अंक: 4

साप्ताहिक संकल्प: “मैं प्रेम, संतुलन और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता हूं।” निष्कर्ष -

साल 2025 का 46वां हफ्ता नए शुरुआत और आत्मविश्वास का समय है। यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल याद दिलाता है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, भले रास्ता पूरी तरह साफ न हो। इस हफ्ते उठाया गया हर कदम आने वाले महीनों की नींव मजबूत करेगा।