Capricorn Weekly Horoscope: नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे, पढ़ें मकर का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) आपको महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझदारी के बीच संतुलन बनाने का अवसर देता है। चंद्र देव कर्क राशि से लेकर सिंह राशि और फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इससे रिश्तों पर ध्यान, वित्तीय निर्णय और पेशेवर कामों की बारीक समीक्षा करने का समय मिलेगा। सप्ताह के दौरान शनि देव वक्री रहेंगे, जो गंभीर सोच और योजनाओं की समीक्षा की ऊर्जा देंगे। बुध देव वक्री आपके संचार में स्पष्टता और सावधानी की आवश्यकता की याद दिलाएंगे।

परिचय सप्ताह की शुरुआत में, 10 से 12 नवंबर तक चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे। यह समय साझेदारी, कमिटमेंट्स और भावनात्मक सहयोग को बढ़ाने वाला रहेगा। मध्य सप्ताह में, 12 से 14 नवंबर तक चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपका ध्यान शेयर्ड फाइनेंस और लंबी समय की आर्थिक सुरक्षा पर जाएगा। सप्ताह के अंत में, 15 से 16 नवंबर तक चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह समय बौद्धिक विकास, यात्रा योजना और पेशेवर/शैक्षणिक मामलों में सुधार के लिए उत्तम रहेगा। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इससे नेटवर्किंग, लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा मिलेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस हफ्ते स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, बशर्ते आप संतुलित रूटीन बनाए रखें। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इस समय भरपूर आराम, गर्म भोजन और सहायक गतिविधियों पर ध्यान दें। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में आएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन शरीर में गर्मी या तनाव भी बढ़ सकता है। सही मात्रा में पानी पीएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह पाचन, अनुशासन और नियमित व्यायाम के लिए अच्छा समय है। मेडिटेशन, हर्बल चाय और व्यवस्थित रूटीन से मानसिक और शारीरिक ताकत बनी रहेगी। महत्वाकांक्षा में खुद को ज्यादा थकाने से बचें।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) रिश्ते समझ और भावनात्मक गहराई की ओर बढ़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे। इस दौरान परिवार या जीवनसाथी के साथ भावनात्मक बातचीत के अवसर मिलेंगे। बुध देव वक्री होने के कारण पुरानी बातें या अधूरे बातचीत वापस आ सकते हैं। धैर्य और शांतिपूर्ण सोच से जवाब दें। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में होंगे। इस समय साझेदारी में गहराई आएगी, लेकिन शक्ति संघर्ष या अधिपत्य से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह सहयोग, यात्रा योजनाएं और जिम्मेदारियों के साझा करने का समय है। अपने भावनाओं को धीरे और समझदारी से व्यक्त करें।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) छात्रों और सीखने वालों के लिए यह सप्ताह फोकस करके योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे। यह पढ़ाई में स्थिरता और मेंटर्स से सहायता पाने में मदद करेगा। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं, रिसर्च के विषयों में अध्ययन या पेशेवर कोर्स की योजना बनाने का समय है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह ध्यान, अनुशासन और अध्ययन को पूरी तरह केंद्रित करने के लिए उत्तम समय है। बुध देव वक्री होने से पुराने विषयों का रिविजन और सुधार पर ध्यान दें।

निष्कर्ष यह सप्ताह धैर्य, अनुशासन और भावनात्मक समझ का मिश्रण लाएगा। चंद्र देव कर्क से सिंह और फिर कन्या राशि में जाने से रिश्तों, वित्तीय रणनीति और मानसिक स्पष्टता में संतुलन आएगा। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे लंबी अवधि की योजनाओं, करियर से जुड़ी महत्वाकांक्षा और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे। व्यवस्थित रहें, भावनाओं को शांतिपूर्वक व्यक्त करें और धीमी, स्थिर प्रगति पर भरोसा रखें। लगातार प्रयास से लंबे समय तक सफलता मिलेगी।