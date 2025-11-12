मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025: मिथुन राशि के रिश्तों में आएगी खुशी, पढ़ें कैसा रहेगा बुधवार का दिन
Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन भावनाओं और आत्मविश्वास का सुंदर मेल लेकर आया है। सुबह चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे संवेदनशीलता, अपनापन और परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 12 नवंबर 2025 के अनुसार, 12 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल भावनात्मक गहराई और उत्साह दोनों का संगम है। सुबह का समय आत्म-चिंतन और कोमलता के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 09 November 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आज का दिन भावनात्मक सोच से शुरू होकर जोश और प्रेरणा के साथ खत्म होगा। सुबह परिवार या मन से जुड़ी बातों पर ध्यान जा सकता है। ऐसे में आपका शांत और समझदार रहना जरूरी है। शाम तक चंद्रमा सिंह राशि में पहुंचेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह लौटेगा। बुध देव के वक्री होने के कारण कार्यस्थल पर संवाद में थोड़ा संयम रखें। जवाब देने से पहले ठहरना लाभदायक रहेगा। रात का समय प्रेम और क्रिएटिविटी के लिए बेहद शुभ है। वह करें जो आपको सुकून और खुशी दे।
- शुभ रंग: गाढ़ा लाल
- शुभ अंक: 9
- दिन का मंत्र: सुबह धैर्य रखें, रात को जोश दिखाएं। दोनों में संतुलन बनाए रखें।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज का दिन शुरुआत में शांत संवाद और अंत में सेल्फ-एक्सप्रेशन का रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहकर आपकी भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। परिवार या नजदीकी लोगों से बातचीत सहज चलेगी, अगर आप धैर्य बनाए रखें। शाम तक जब चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे, तो घर-परिवार के मामलों या आराम की चाह में वृद्धि होगी। बुध देव वक्री हैं, इसलिए किसी भी वादे या निर्णय से पहले सोचें। आज नम्रता और गर्मजोशी अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
- शुभ रंग: पन्ना हरा
- शुभ अंक: 6
- दिन का मंत्र: बातों में कोमलता रखें। सच्चाई अगर प्यार से कही जाए तो असर गहरा होता है।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज सुबह आर्थिक सोच-विचार और शांत फैसलों का समय है। अपने खर्च या योजनाओं को दोबारा परखें। बुध देव वक्री होने से छोटे हिसाब-किताब में गलती की संभावना है, इसलिए सावधानी रखें। चंद्रमा कर्क राशि में रहकर पैसों से जुड़ी बातों में भावनात्मक संतुलन लाएंगे, जबकि शाम तक सिंह राशि में आने से आपकी बातचीत में आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। ध्यान रखें कि बातों में बढ़ाचढ़ा कर कुछ न कहें। शाम के समय आपका ह्यूमर और हल्कापन रिश्तों में खुशी लाएगा।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
- दिन का मंत्र: दिन में व्यावहारिक रहें, रात को रचनात्मक आकर्षण दिखाएं।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज का दिन पूरी तरह आप पर केंद्रित रहेगा। सुबह चंद्रमा आपके ही राशि में रहकर भावनात्मक शक्ति और गहरी समझ देंगे। यह खुद की देखभाल और खुद के लिए विचार करने का अच्छा समय है। आप नए योजनाओं की शुरुआत सोच-समझकर कर सकते हैं। शाम तक जब चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे, तो ध्यान आत्म-सम्मान और आर्थिक पहलुओं पर जाएगा। आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। गुरु देव के वक्री होने से अपने पुराने लक्ष्यों और मूल्यों को दोबारा परखने का अवसर मिलेगा। अपने कदम कृतज्ञता के साथ बढ़ाएं।
- शुभ रंग: चांदी
- शुभ अंक: 2
- दिन का मंत्र: पहले खुद का ध्यान रखें। खुद से प्रेम ही हर विकास की जड़ है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
