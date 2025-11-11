विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025: धनु राशि वाले जल्दबाजी में कोई काम न करें, पढ़ें कैसा रहेगा आज का दिन

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025 के अनुसार, आज थोड़ा रुककर अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संभालने का दिन है। यह समय है भीतर की शांति को सहेजने का। आज का समय कल आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025 के अनुसार, बुध और बृहस्पति के वक्री होने से कामों में थोड़ी धीमापन आ सकता है, लेकिन यह ठहराव समझ और उपचार लाने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपनी अंतर-आवाज पर भरोसा रखें और शांत मन से बात करें। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu

आज आपका ध्यान साझा संसाधनों और भावनात्मक जुड़ाव पर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा पुराने डर छोड़ने और रिश्तों में गहराई लाने का संकेत देंगे। बुध वक्री स्थिति में पुराने आर्थिक या भरोसे से जुड़े मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। धैर्य से सुलझाएं। आपको ऐसी जगहों से मदद मिल सकती है जो अपने सोचे भी न हो, बस अपना मन खुला रखें। कठोर निर्णयों से बचें। हीलिंग में समय और संवेदना दोनों लगते हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: भावनाओं को खुलकर स्वीकारें। यही आपकी असली ताकत है।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar

आज रिश्ते और प्रतिबद्धताएं आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। कर्क राशि में चंद्रमा आपकी गंभीरता को थोड़ा नरम बनाएगा और सहानुभूति बढ़ाएंगे। बुध वक्री स्थिति में पुराने मतभेद या अधूरे मुद्दे सामने आ सकते हैं। धैर्य और विवेक से उन्हें सुलझाएं। पेशेवर साझेदारियों में भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे।

  • शुभ रंग: भूरा
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: समझौता वे पुल बनाता है, जो महत्वाकांक्षा अकेले नहीं बना सकती।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh

आज का दिन दिनचर्या और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने का है। कर्क राशि में चंद्रमा शरीर और मन दोनों की देखभाल करने का संदेश देंगे। बुध वक्री स्थिति में योजनाओं में देरी हो सकती है, लेकिन यह आपको सच्ची प्राथमिकताओं को समझने का अवसर देंगे। एक छोटा-सा सेल्फ-केयर का कदम आज अंदर से स्पष्टता ला सकता है।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: सेहत और मानसिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen

आज का दिन क्रिएटिविटी, प्रेम और भावनात्मक प्रेरणा से भरा रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन और इन्टुशन को मजबूत करेंगे। हालांकि वक्री बृहस्पति आपको सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह देंगे। कला, स्नेह या आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से खुद को व्यक्त करें। रिश्तों में गहराई और अपनापन तभी बढ़ेगा जब आप भावनाओं को सहजता से साझा करेंगे।

  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: दिल की बात खुलकर कहें पर जमीन से जुड़े रहें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।