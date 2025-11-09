Pisces Weekly Horoscope: कैसा रहेगा मीन राशि का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 10 to 16 November 2025) मीन राशि के जातकों के लिए मन से जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और सोच-समझकर निर्णय लेने का समय लाएगा। चंद्र देव का कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरना आपकी क्रिएटिविटी, स्वास्थ्य संबंधी आदतों और रिश्तों की जिम्मेदारियों को समझने में मदद करेगा। साप्ताहिक राशिफल की ऊर्जा चिंतन, धीरे-धीरे प्रगति और भावनात्मक गहराई को उजागर करती है। वृश्चिक राशि में वक्री बुध आपको खुद को परखने और पुराने निर्णयों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे नए कदम सोच-समझकर उठाए जा सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चंद्र देव के कर्क राशि में 10 से 12 नवंबर तक रहने से शुरू होता है, जो क्रिएटिविटी, भावनात्मक सामंजस्य और प्रियजनों के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है। 12 नवंबर की शाम से 14 नवंबर तक चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य, दैनिक रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित होगा। 15 से 16 नवंबर तक चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों और जिम्मेदारियों का महत्व बढ़ेगा। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आध्यात्मिक विस्तार, यात्रा और गहरी समझ पर जोर मिलेगा। इस सप्ताह धैर्य और भावनात्मक ताकत आपके मार्गदर्शक होंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस सप्ताह भावनात्मक स्वास्थ्य और डेली रूटीन पर ध्यान रहेगा। कर्क राशि में चंद्र देव आराम, क्रिएटिव हॉबी और खुद की देखभाल को बढ़ावा देंगे। संगीत, हल्की जर्नलिंग या पानी आधारित गतिविधियां मदद कर सकती हैं। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव शारीरिक अनुशासन पर जोर देंगे। तेज व्यायाम के बजाय सरल फिटनेस रूटीन और संतुलित भोजन अपनाएं। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव पाचन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान देंगे। हल्का भोजन, हर्बल चाय और समय पर आराम करें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, पर्याप्त पानी पीएं, ध्यानपूर्वक सांस लें और ज्यादा कैफीन से बचें। शरीर के संकेत सुनें और धीरे-धीरे अपनी गति बनाए रखें।

मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (10 नवंबर से 16 नवंबर) रिश्ते भावनात्मक समझदारी और धैर्य से जुड़ाव की ओर बढ़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव होने से आप प्यार से एक्सप्रेस कर पाएंगे। पारिवारिक बंधन, स्नेह और दिल से बातचीत भरोसा गहरा करेंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव घरेलू या साझेदारी से जुड़ी रूटीन पर ध्यान देंगे। छोटी-छोटी बातों को दिल से न लगाएं, जल्दबाजी में जवाब देने से बचें। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव कमिटमेंट्स, आपसी समझ और साझेदारी में तालमेल पर जोर देंगे; एक-दूसरे का समर्थन बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में बुध वक्री पुराने भावनाओं या यादों को वापस ला सकते है। आप करुणा और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया दें। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, समझदारी से प्यार बढ़ता है, जोश से नहीं।

मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (10 नवंबर से 16 नवंबर) विद्यार्थियों को संतुलित प्रयास और भावनात्मक स्थिरता से लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव क्रिएटिविटी और कल्पना को बढ़ाएंगे। यह कला या वैचारिक विषयों के लिए अच्छा है। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव अनुशासन, सेट रूटीन का पालन और आलस्य से बचने की आवश्यकता बताएंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव एनालिटिकल क्षमता और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाएंगे। समूह अध्ययन या मेंटर चर्चा फायदेमंद हो सकती है। वृश्चिक राशि में बुध वक्री दोबारा से पाठों के रिविजन में मदद करेंगे। नए विषयों के पीछे भागने के बजाय बेसिक्स को मजबूत करने पर ध्यान दें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, ध्यान भटकाने से बचें, बीच-बीच में ब्रेक लें और व्यवस्थित प्रगति पर भरोसा रखें।