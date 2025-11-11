सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 11 नवंबर 2025: तुला और वृश्चिक वालों के लिए दिन रहेगा शुभ, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 11 अक्टूबर 2025 के अनुसार, बुध और बृहस्पति के वक्री होने से कामों में थोड़ी धीमापन आ सकता है, लेकिन यह ठहराव समझ और उपचार लाने वाला है। तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 11 November 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) आज का दिन आपको थोड़ा ठहर कर आराम करने और ऊर्जा पुनः पाने के लिए कहता है। कर्क राशि में चंद्रमा आपकी अवचेतन भावनाओं को सक्रिय करेंगे, जिससे आत्म-चिंतन और भावनात्मक उपचार संभव होगा। बुध वक्री होने से पुराने लोग या यादें फिर सामने आ सकती हैं। यह क्षमा या समापन का समय है। खुद पर ध्यान दें और रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं। बाहरी परिणामों की जल्दी न करें। आपकी आंतरिक शांति ही आने वाली सफलता का आधार बनेगी।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: आज का शांत समय कल के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)



दोस्ती और लक्ष्यों पर ध्यान देने का समय है। कर्क राशि में चंद्रमा समूह कार्यों में सहयोग और सहानुभूति बढ़ाएंगे। बुध वक्री होने से बातचीत में थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल सोच चीजों को सुलझा देगी। कोई पुराना मित्र या सहकर्मी दोबारा जुड़ सकता है, जो किसी अवसर या समझदारी का संदेश ला सकता है। अपने सपनों को हकीकत में उतारने के लिए छोटे लेकिन स्थिर कदम उठाएं।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 8

दिन की सलाह: धैर्य और समझ से साथ काम करें। साझी योजनाएं धीरे-धीरे फल देंगी। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) आज आपका ध्यान पेशेवर जीवन और छवि पर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा भावनाओं और महत्वाकांक्षा को मिलाएंगे, जिससे आप चुनौतियों को सहजता से संभाल पाएंगे। आपकी राशि में शुक्र ग्रह आकर्षण और बातचीत की कला को बढ़ाएंगे। बुध वक्री स्थिति में हैं, इसलिए आधिकारिक बातों या दस्तावेजों को दोबारा जांचें। विवादों से बचें। विनम्रता और संतुलन से ही प्रगति होगी। आपके शांत और संतुलित रवैये की तारीफ हो सकती है।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: सौम्यता से नेतृत्व करें। सामंजस्य सफलता लाता है। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today) आज आपका इन्टुशन और समझ और भी गहरी होगी। कर्क राशि में चंद्रमा आत्म-चिंतन और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाएंगे, जबकि मंगल आपकी हिम्मत को मजबूत करेंगे। बुध वक्री स्थिति में हैं, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी बोलने या निर्णय लेने से बचें। लंबे समय तक सीखने और खुद के बदलाव पर ध्यान दें। यात्रा योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है। लचीला रवैया रखें। आपकी भावनात्मक शक्ति आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है।