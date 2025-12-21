Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 9 के जातकों को करियर में मिलेगी नई उड़ान, पढ़ें कैसा रहेगा यह सप्ताह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक अंक ज्योतिष के अनुसार, यह सप्ताह मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लोगों में इमोशनल क्लैरिटी आएगी। सोचकर-समझकर लॉन्ग-टर्म गोल्स का रिव्यू करने की जरूरत है। यह सप्ताह खास तौर पर इन बातों के लिए अच्छा है: मन और भावनाओं को साफ करने के लिए

खुद को और दूसरों को माफ करने के लिए

अधूरी भावनात्मक बातों को पूरा करने के लिए

अपनी इन्टूशन को मजबूत करने के लिए

आने वाले साल के लिए मानसिक और भावनात्मक तैयारी करने के लिए जन्म संख्या 7 (7, 16, 25)

करियर: ये हफ्ता आपकी नैचुरल एनर्जी दिखाएगा है। रिफ्लेक्शन, प्लानिंग, रिसर्च और सीखने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। ये सही दिशा दिखाएगा। हेल्थ: जब आप खुद को शांत समय देंगे तो मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। पूरी तरह अकेले रहने से बचें। अकेले रहना और लोगों से जुड़ने का बैलेंस बनाएं। अपने विचार लिखना या थोड़ी मेडिटेशन मेंटल प्रेशर कम करने और अंदर की शांति लौटाने में मदद करेगा।

रिलेशनशिप: आप भावनात्मक गहराई की तलाश कर सकते हैं। चुप रहना ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे संवाद करें ताकि दूसरों को आपकी दूरी गलत न लगे। मन से खुश होंगे तो समझ अपने आप आएंगी।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26)

करियर: इस हफ्ते आपको थोड़ा सोचकर लॉन्ग-टर्म गोल्स का रिव्यू करने की जरूरत है। पावर स्ट्रगल से बचें। फाइनेंशियल रिव्यू, बजटिंग और प्लानिंग अब बहुत फायदेमंद हैं।

हेल्थ: स्ट्रेस से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। रूटीन बनाए रखें और अच्छी नींद लें। मेडिटेशन या शांत वॉक जैसी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस दिमाग को शांत करेंगी और इमोशनल बैलेंस लौटाएंगी।

रिलेशनशिप: अंदर से क्लैरिटी के लिए थोड़ी इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी हो सकती है। कंट्रोल करने से बचें। ईमानदार और शांत बातचीत इमोशनल कन्फ्यूजन को दूर करेगी। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन चीजों को अपने तरीके से सही होने दें। जबरदस्ती ना करें

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27)

करियर: ये हफ्ता अधूरा काम पूरा करने का है। काम, माइंडसेट या एंबिशन से जुड़ा कोई पुराना चैप्टर खत्म होकर नए रास्ते खुलेंगे।

हेल्थ: इमोशनल रिलीज जरूरी है। दूसरों का बोझ अपने ऊपर न लें। लंबी वॉक या मेडिटेशन, बैलेंस लौटाने में मदद करेंगे। हेल्दी रूटीन सेट करें और शांति में समय बिताएं ताकि आपके अंदर की क्लैरिटी और एनर्जी लौटे।

रिलेशनशिप: आज दिल से सुकून पाने और माफ करने का हफ्ता है। इमोशनल क्लैरिटी आएगी। ये इमोशनल क्लोजर और अंदर की शांति के लिए पावरफुल हफ्ता है। अतीत को धीरे-धीरे छोड़ें, जो है उसे स्वीकार करें जो आपको गहरी इमोशनल फ्रीडम और रिन्यूअल की ओर ले जाएगा।