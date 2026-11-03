ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ काम! मेहनत के दम पर बॉस की गुडबुक में होते हैं इन मूलांकों के लोग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ज्यादातर समय पॉलिटिक्स और दूसरों की चुगली करने में बिताते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा ध्यान अपने काम को बखूबी करने में रहता है। ये लोग किसी के बहकावे में भी नहीं आते हैं और काम पर हमेशा फोकस करते हैं।

दूसरों को बातबात पर नीचे दिखाने के बजाय ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ अपनी टीम को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यही नहीं अपनी मेहनत के दम पर ही ये लोग बॉस की गुडबुक में भी आ जाते हैं।

दरअसल, किसी भी व्यक्ति के ऐसे स्वभाव के लिए उसका मूलांक जिम्मेदार होता है। हर मूलांक का अपना एक स्वामी ग्रह है जिसके प्रभाव से उसका व्यक्तित्व निखरता है। आइए आपको ऐसे मूलांकों के बारे में बताते हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहते हैं।

मूलांक 1 अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का को सूर्य का अंक माना जाता है। इस मूलांक के लोग हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। ये लोग किसी भी तरह से ऑफिस में फिजूल बातों में नहीं पड़ते हैं, बल्कि इनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। इस मूलांक के लोगों में हमेशा लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये जिस टीम का भी हिस्सा होते हैं उसे हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1,10 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा और आपके भीतर ये सभी गुण मौजूद हो सकते हैं। इस मूलांक के लोग कभी भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते और अपनी मेहनत के बलबूते ही बॉस का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं।

मूलांक 4 मूलांक 4 के स्वामी राहु माने जाते हैं और इस मूलांक में वो क्षमता होती है जो किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स न करके अपने काम पर हमेशा फोकस करते हैं। इनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है जिसके कारण ये अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं।

इनकी मेहनत और काम करने का अलग अंदाज इन्हें वर्कप्लेस पर एक अलग पहचान पाने में मदद करता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 04, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 है और आप इन सभी गुणों से भरपूर हो सकते हैं।

मूलांक 7 अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 का संबंध केतु से होता है। ये ऐसा मूलांक माने जाते हैं जो हमेशा दिल से हर फैसला लेते हैं। इस मूलांक के लोग गंभीर, और आत्मविश्लेषण करने वाले स्वभाव के होते हैं। वर्कप्लेस में ये लोग अपने काम से मतलब रखते हैं और मेहनत के बलबूते बुलंदियों तक जाते हैं।