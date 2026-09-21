मूलांक 7 वालों के जीवन में कब आता है टर्निंग पॉइंट? इस उम्र के बाद चुंबक की तरह खिंचता है पैसा!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में, मूलांक 7 को समझदारी, आत्म-चिंतन, ज्ञान, आध्यात्मिकता और विश्लेषण का अंक माना जाता है। इस मूलांक वाले लोग अक्सर गहरे विचारक होते हैं जो दिखावे के बजाय सच्चाई को महत्व देते हैं।

ये लोग बुद्धिमान, चिंतनशील और सहज-बुद्धि वाले होते हैं और हमेशा सीखने और आध्यात्मिक समझ की ओर आकर्षित होते हैं। यही नहीं ये लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा भावुक भी होते हैं और जीवन में कई बार धोखे भी खाते हैं।

वहीं जब बात पैसे की बात आती है, तो कई लोग अपने मूलांक के स्वामी ग्रह के प्रभाव के कारण धन प्राप्त करने में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। ये ऐसे मूलांक होते हैं जिनके पास जन्म से पैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है और ये लोग अचानक से धन लाभ पाते हैं।

वास्तव में सच्चाई यह है कि इस मूलांक के लोग निश्चित रूप से एक उम्र के बाद धन अर्जित करते हैं। आइए आपको बताते हैं केतु के अंक 7 के जीवन में कब से बदलाव आने शुरू होते हैं। मूलांक 7 के जीवन में कब आता है टर्निंग पॉइंट? अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 7 के जीवन में 28 से 35 साल की उम्र में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, जिनसे उनके जीवन में धन के योग बनते हैं। इस समय उनके करियर और आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं इस उम्र में ही वो किसी बड़ी सफलता को हासिल करते हैं।

मुख्य रूप से 32 साल की उम्र के बाद इस मूलांक के लोग अपने हुनर की सही पहचान कर पाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। अगर आप इस उम्र में अपने करियर के लिए सही फैसले लेते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो धन अर्जित करने के अवसर पाते हैं।

पैसा कमाने के मामले में कैसे होते हैं मूलांक 7 के लोग? मूलांक 7 वालों के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दबाजी में पैसा कमाने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। ये लोग कभी किसी गलत तरीके से धन नहीं कमाते हैं, बल्कि मेहनत पर भरोसा रखते हैं। इनके जीवन की शुरुआत में कई बार बहुत संघर्ष होता है, लेकिन मेहनत के बलबूते से ये आगे बढ़ते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते हैं।

मूलांक 7 की खूबियां नंबर 7 वालों की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है गहराई और सावधानी से सोचने की क्षमता है। ये लोग अक्सर दूसरों के मुकाबले स्थितियों का बेहतर विश्लेषण करते हैं। इससे उन्हें करियर प्लानिंग में लंबे समय के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है।