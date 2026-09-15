मूलांक 7 वालों को पैसे कमाने के मिलते हैं हजार मौके, ये 2 गलतियां खाली कर देती हैं बैंक बैलेंस!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि अगर आप मेहनत गलत दिशा में करते हैं, तो सफलता हासिल करने में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। ऐसा ही कुछ होता है मूलांक 7 के लोगों के साथ। जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी दूसरों पर भरोसा करना इनके लिए भारी पड़ जाता है।

अगर आपका मूलांक 7 है, तो आपने शायद आपने अपने लिए हमेशा यही सुना होगा कि आप बहुत समझदार हैं, आप बात-बात पर भावुक हो जाते हैं, आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते और आप अपनी हुनर की पहचान नहीं कर पाते हैं।

दरअसल यह एक ऐसा मूलांक है जिसके स्वामी केतु हैं और उनके प्रभाव से मूलांक 7 के लोग हमेशा कोई भी फैसला दिल से लेते हैं। आइए आपको बताते हैं आपके जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको पैसे कमाने के अवसरों से दूर ले जाती हैं।

दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करना मूलांक 7 के लोग इतने ज्यादा भावुक होते हैं कि वो किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ये लोग कई बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर इतना भरोसा कर लेते हैं, कि वो किसी के भी झांसे में आकर अपना पैसा गलत जगह पर लगा देते हैं। इन लोगों का विश्वास कोई भी आसानी से जीत लेता है, जिसकी वजह से सामने वाला कई बार इनका गलत फायदा उठा लेता है।

ये लोग अपने सहज स्वभाव की वजह से किसी की नीयत के बारे में नहीं जान पाते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती ही किसी अनजान पर आंख मूंदकर भरोसा करना होता है। इसी कारण से इनके पास कई बार नौकरी के या पैसा कमाने के अच्छे अवसर आने के बाद भी ये पैसे बचाकर नहीं रख पाते हैं।

नौकरी के बजाय बिजनेस की प्लानिंग अंक ज्योतिष की मानें तो कोई भी बिजनेस मूलांक 7 के लिए होता ही नहीं है। कई बार ये अपनी मौजूदा नौकरी को छोड़कर भी बिजनेस में जाते हैं और इनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगती है।

ये ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए किसी पर भी भरोसा कर बैठते हैं और सामने वाला उन्हें धोखा देता है। इसका सबसे बड़ा कारण ही है कि ये सामने वाले की नीयत के बारे में कभी जान ही नहीं पाते हैं।