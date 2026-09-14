Numerology: क्या आपका मूलांक सरकारी नौकरी का संकेत देता है? इन जन्म तिथियों वालों को मिलते हैं खास मौके
अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ विशेष मूलांक वाले लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना औरों की तुलना में ज्यादा होती है। आइए जानें कौन सी हैं भाग्यशाली जन्म तिथियां?
HighLights
मूलांक 1 वाले सूर्य के प्रभाव से लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं।
मूलांक 4 के लोग राहु के प्रभाव से तेज दिमाग वाले होते हैं।
मूलांक 8 वाले शनि की कृपा से प्रशासन में सफल होते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अच्छा करियर भला कौन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन कई बार आपकी मेहनत के बाद भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसे हासिल करना चाहते हैं।
कई बार इसकी वजह आपका मूलांक और उसका स्वामी ग्रह हो सकता है। आजकल की भागदौड़ में हम सभी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, लेकिन कई मौके आने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे मूलांक के लोग भी होते हैं जो अगर सरकारी नौकरी के लिए ज्यादा मेहनत भी न करें, तब भी उन्हें सफलता मिल सकती है।
इस सफलता के पीछे आपके मूलांक का स्वामी ग्रह जिम्मेदार होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष जन्म तिथियों के लोगों को सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इसके सबसे ज्यादा योग बनते हैं। आइए जानें उनके बारे में यहां विस्तार से -
मूलांक-1
मूलांक-1 के लोगों में जन्म से ही लीडरशिप क्वालटी होती है। ये लोग जो काम भी करते हैं उसमें जरूर सफल होते हैं। स्वभाव से मेहनती मूलांक 1 के लोग अपनी क्षमताओं के बलबूते बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी तुरंत हासिल कर लेते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 01, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 माना जाता है और इस मूलांक के लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है।
सूर्य के प्रभाव के कारण ही ये लोग बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं और अपने काम में निपुण होते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि भी इनमें से कोई भी है और आपका मूलांक 1 है तो आपको सरकारी नौकरी के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। आपकी क्षमताओं और मेहनत के बलबूते आप बहुत जल्द कोई ऊंचा पद हासिल कर सकते हैं।
मूलांक-4
मूलांक 4 के लोग कई विशेष क्षमताओं के धनी होते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 04, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है और इनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। जिसकी वजह से ये लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं और अपने तेज दिमाग की वजह से जीवन में सफल होने का हुनर रखते हैं। हालांकि, इनके लिए यह भी कहा जाता है कि ये लोग बहुत जल्दी लक्ष्य से भटकते भी हैं।
अगर इन लोगों को सही निर्देशन मिल जाए तो ये सरकारी नौकरी में बड़े से बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। इन लोगों में ऐसा हुनर होता है कि ये किसी प्रशासनिक सेवा में भी ऊंचे पद को हासिल कर सकते हैं। मूलांक 4 के लोगों को सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए।
मूलांक-8
मूलांक 8 के लोगों पर शनिदेव का प्रभाव होता है और उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। अगर ये लोग किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो उसमें जरूर सफल होते हैं, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों न हो। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 08, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है।
इनमें गजब का आकर्षण और बुद्धिमता का अद्भुत मेल पाया जाता है। मूलांक 8 के लोग शनि की कृपा से न्याय, प्रशासन और तकनीकी सेवाओं में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं और सरकारी पद में जिस लक्ष्य को भी हासिल करना चाहते हैं, उसे जरूर प्राप्त कर लेते हैं।
अगर आपका मूलांक भी इनमें से कोई भी है, तो आपके भीतर वह हुनर है जो आपको सरकारी पद हासिल करने में मदद कर सकता है।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।