Numerology: जोखिम उठाने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, हर चुनौती का डटकर करते हैं सामना

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:52 AM (IST)

अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से मूलांक का पता चलता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव और जीवन के बारे में कई बातें पता चलती हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक ...और पढ़ें

News Article Hero Image

Mulank numerology prediction in hindi (Picture Credit: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में यह बताया गया है कि हर मूलांक का संबंध किसी-न-किसी ग्रह से होता है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते और न ही किसी परिस्थिति में अपना धैर्य खोते हैं। चलिए जानते हैं इस मूलांक से जुड़ी कुछ और खास बातें।

इस ग्रह से होता है संबंध

आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 8 के जातकों के बारे में। अंक ज्योतिष शास्त्र (Numerology) के अनुसार, मूलांक 8 के लोगों की जन्मतिथि 8, 17 या 26 होती है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि हैं। शनि के प्रभाव से इस मूलांक के लोग कर्म और अनुशासन प्रिय होते हैं।

8 i

होती है ये खासियत 

मूलांक 8  के जातकों (Personality and Nature) की खासियत की बात करें, तो यह लोग बेहद मेहनती, न्यायप्रिय और गंभीर होने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी और अनुशासित भी होते हैं। ये लोग भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं। साथ ही इनकी ये खासियत भी होती है कि यह लोग रिस्क लेने से नहीं डरते।

Mulank 8 i (1)

मूलांक 8 से जुड़ी खास बातें

अंक ज्योतिष शास्त्र (Mulank 8 Numerology) में यह माना गया है मूलांक 8 के जातक कभी किसी को धोखा नहीं देते। साथ ही इन लोगों की यह भी खासियत होती है कि मुश्किल-से-मुश्किल परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोते नहीं खोत और उस परिस्थिति का डटकर सामना करने हैं।

इस मूलांक से जुड़ी एक और खास बात यह है कि इन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन 30 की उम्र के बाद इनके लिए सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है।

यह भी पढ़ें- Numerology 7 Personality: प्यार में वफादारी की मिसाल पेश करते हैं मूलांक 7 वाले, पर रहता है इस बात का डर

यह भी पढ़ें - Prediction 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए क्या लेकर आया है 2026, जानें कौन होगा इस साल का लकी नंबर?

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।