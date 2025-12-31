Numerology 7 Personality: प्यार में वफादारी की मिसाल पेश करते हैं मूलांक 7 वाले, पर रहता है इस बात का डर

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 के जातकों पर केतु या नेप्टून ग्रह का प्रभाव माना जाता है, जो इन्टूशन, रहस्य और अंदरूनी सच्चाई के ग्रह हैं। पहली नजर में ये लोग थोड़े शांत, रिजर्व या भावनात्मक रूप से दूर लग सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इनकी चुप्पी को बेरुखी मत समझिए। जन्मांक 7 वाले लोग दिखावे वाला या सतही रोमांस नहीं करते। ये मौजूदगी से, समझ से और लगभग आध्यात्मिक स्तर की नजदीकी से प्यार करते हैं। इनका प्यार गहरे पानी जैसा होता है- शांत, सोचने वाला और बिना शोर के बेहद ताकतवर। आइए, मूलांक 7 के जातकों के बारे में जानते हैं-

ये प्यार कैसे जताते हैं: मौजूदगी और भावनात्मक समझ के जरिए नंबर 7 शोर मचाकर प्यार करने वाले लोग नहीं होते। इन्हें ड्रामा पसंद नहीं और न ही दिखावा। इनकी लव लैंग्वेज हमेशा साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत गहरी होती है।