Monthly Numerology Horoscope 2026: अंक ज्योतिष राशिफल से जानें, आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा जनवरी
अपने मूलांक को समझकर आप जनवरी की ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं और पूरे साल के लिए मजबूत, संतुलित इरादे तय कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलज ...और पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जनवरी 2026 (January 2026 Numerology horoscope) सिर्फ नया महीना नहीं, बल्कि पूरे नए चक्र की शुरुआत है। अंक 1 की मजबूत ऊर्जा साहस, साफ सोच और सोच-समझकर कदम उठाने की प्रेरणा देती है। हालांकि आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षा जरूरी हैं, लेकिन इस महीने असली सफलता तभी मिलेगी जब आप भावनात्मक समझ और सेहत का भी ध्यान रखेंगे।
मूलांक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ हो)
- करियर और धन - जनवरी 2026 (birth number monthly horoscope) आपके लिए निर्णायक महीना है। आपको नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है, चाहे आपने इसकी योजना बनाई हो या नहीं। नए प्रोजेक्ट, प्रमोशन या स्वतंत्र काम की शुरुआत संभव है। लंबी योजनाओं की शुरुआत, नए आइडिया लॉन्च करने और साहसिक फैसले लेने के लिए समय अनुकूल है। लेकिन दूसरों पर हावी होने से बचें। सहयोग से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन के मामले में स्किल बढ़ाने या अपनी पहचान मजबूत करने में निवेश फायदेमंद रहेगा।
- रिश्ते - लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देने से रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। बातचीत कम रही तो साथी खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकता है। थोड़ा समय निकालकर बात करें। अविवाहित लोग आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन पावर स्ट्रगल से बचें। भावनात्मक नरमी रिश्तों को मजबूत करेगी।
- सेहत - ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा मेहनत नुकसान कर सकती है। सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। नियमित व्यायाम और सही नींद जरूरी है।
मूलांक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ हो)
- करियर और धन - इस महीने मिली-जुली ऊर्जा रहेगी। माह आपको आत्मनिर्भर बनने को कहता है, लेकिन आपकी ताकत सहयोग में है। अकेले फैसले लेने का दबाव महसूस हो सकता है। अपनी इन्टुशन पर भरोसा रखें, लेकिन सलाह लेने से न हिचकें। काम की जगह पर भावनात्मक समझ ज्यादा काम आएगी। धन के मामले में जल्दबाजी से खर्च न करें। महीने के मध्य के बाद स्थिति बेहतर होगी।
- रिश्ते - रिश्ते इस महीने केंद्र में रहेंगे। आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझेंगे, जिससे जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन भावनात्मक थकान भी हो सकती है। हल्की सीमाएं बनाना जरूरी है। अविवाहित लोग किसी पुराने रिश्ते से दोबारा जुड़ सकते हैं।
- सेहत - मूड स्विंग, हार्मोनल या पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। भावनात्मक स्थिति का असर शरीर पर पड़ेगा। ध्यान, पानी ज्यादा पीना और शांत दिनचर्या फायदेमंद रहेगी।
मूलांक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ हो)
- करियर और धन - यह महीना आपकी रचनात्मकता को सही दिशा में लगाने को कहता है। आइडिया सराहे जाएंगे, लेकिन काम पूरा करना जरूरी है। लेखकों, शिक्षकों, मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए समय अच्छा है। टालमटोल और बिखरे ध्यान से बचें। बातचीत या साइड प्रोजेक्ट्स से धन लाभ हो सकता है।
- रिश्ते - आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा। मेलजोल अच्छा रहेगा, लेकिन बोलते समय ध्यान रखें। जो बात आपको हल्की लगे, वह दूसरों को चुभ सकती है। ईमानदारी और साथ में हंसी-मजाक से रिश्ते सुधरेंगे।
- सेहत - गला, सांस या थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। काम और आराम में संतुलन रखें। रचनात्मक तरीकों से भावनाएं व्यक्त करना तनाव कम करेगा।
यह मासिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com
