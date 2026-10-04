ऑफिस में हर किसी से पंगा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्या है इनके झगड़े की असली वजह?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में हर मूलांक का खास महत्व है। व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। मूलांक की मदद से व्यक्ति के स्वभाव, विचारों और ऑफिस में उसके बर्ताव के बारे में जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।

ऑफिस एक ऐसी जगह है, जहां अलग-अलग स्वभाव के लोग काम करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपने काम की वजह से सभी का दिल जीत लेते हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं, जिनकी हर छोटी-बड़ी बात पर टीम मेंबर्स या बॉस से बहस हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन-से मूलांक के जातक होते हैं, जो ऑफिस में हर किसी से पंगा लेते हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

कौन-से हैं वे मूलांक? अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 और मूलांक 9 वाले लोग ऑफिस में अपने ईगो और तेज स्वभाव के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। मूलांक 1 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इसलिए मूलांक 1 वालों पर सूर्य देव का अधिक प्रभाव रहता है। इसी वजह से इन लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होती है। ये लोग जीवन में किसी के भी अधीन काम करना पसंद नहीं करते हैं।

ऐसा माना जाता है कि ऑफिस में अगर मूलांक 1 वालों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये लोग ऑफिस में अपनी बात को सही साबित करने के लिए सीनियर्स से भी पंगा ले लेते हैं।

मूलांक 9 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह मंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव की वजह से मूलांक 9 वालों का स्वभाव बेहद गर्म, उग्र और जल्दबाजी वाला होता है।