Numerology: क्या आपके एम्प्लॉई कोड में भी है 3 नंबर? तो जानिए नौकरी में तरक्की और करियर से जुड़े बड़े संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी कोई अंक हमारे जीवन से इस तरह से जुड़ जाता है, कि उसकी ऊर्जा भी हम असल जीवन में महसूस करने लगते हैं। ये नंबर फ्लैट, गाड़ी या फिर आपका एम्‍प्‍लॉई कोड भी हो सकता है। जी हां, अधिकतर लोग इस बात पर ध्‍यान भी नहीं देते हैं, मगर आपके एम्‍प्‍लॉई कोड का आपके करियर को आगे बढ़ाने में बड़ा हाथ हो सकता है। खासतौर पर अगर आपके एम्‍प्‍लॉई कोड में अंक 3 आता है, तो यह कई शुभ संकेत देता है। चलिए हम आपको Employee Code Numerology के कुछ विशेष संकेतों के बारे में बाते हैं।

करियर में तरक्की के संकेत अगर आपके Employee Code में 3 अंक आता है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार यह करियर में विकास और आगे बढ़ने की ओर ईशारा करता है। ऐसे लोगों के बारे में माना जाता है कि वे अपने काम को सीखने और उसमें बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। एम्‍प्‍लॉई कोड में अंक 3 के आने से समय के साथ नई जिम्मेदारियां मिलने और पदोन्नति के अवसर मिलने का भी संकेत मिलता है।

ज्ञान और नेतृत्व की क्षमता अंक 3 को ज्ञान और गुरु तत्व से जोड़ा जाता है। इसलिए जिन लोगों के एम्प्लॉई कोड में अगर अंक 3 आता है, तो ऐसे लोगों में दूसरों को समझाने, सिखाने और मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। ऑफिस में ऐसे लोग टीम को संभालने, नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने या किसी विषय पर सलाह देने वाली भूमिका में नजर आते हैं। सहकर्मी भी काम से जुड़ी सलाह के लिए हमेशा इनके संपर्क में रहते हैं।

नए आइडिया और क्रिएटिविटी अंक ज्योतिष में 3 को रचनात्मक सोच से भी जोड़ा जाता है। एम्प्लॉई कोड में यह अंक होने पर व्यक्ति के भीतर नए विचारों के साथ काम करने की अधिक क्षमता होने के भी संकेत मिलते हैं। ऐसे लोग किसी समस्या का अलग तरीके से समाधान खोजते हैं और जब तक समस्‍या को खत्‍म न कर लें पीछे नहीं हटते हैं।