भगवान दे रहे हैं आपको इशारा, ये 5 संकेत बताते हैं शुरू हो चुका है आपकी कठिन परीक्षा का दौर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं, तो कभी अचानक कई तरह की परेशानियां सामने आने लगती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के मन में यह सवाल आता है कि आखिर उसके साथ ही इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं। माना जाता है कि कठिन समय इंसान के धैर्य, विश्वास और कर्म की परीक्षा भी हो सकती है। ऐसे वक्त में कई संकेत मिलते हैं, जो इशारा करते हैं कि कठिन दौर शुरू हो चुका है। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

अचानक परेशानियां बढ़ जाना अगर जीवन में अचानक आर्थिक परेशानी, काम में रुकावट, पारिवारिक तनाव या दूसरी मुश्किलें बढ़ने लगें, तो यह आपके धैर्य की परीक्षा का समय हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां इंसान को कमजोर करने के बजाय उसे अपनी क्षमता पहचानने का अवसर भी देती हैं। मुश्किल समय में घबराने के बजाय शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। यही समय आपके धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करता है।

अपनों का साथ छूट जाना कई बार कठिन समय में कुछ करीबी लोग भी दूरी बनाने लगते हैं। जिन लोगों से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही आपका साथ नहीं देते। माना जाता है कि ऐसा समय आपको खुद पर भरोसा करना और अपनी ताकत को पहचानना सिखाता है। हर व्यक्ति का साथ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए ऐसे समय में खुद को संभालना और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।

प्रार्थना का जवाब मिलने में देरी कई बार हम पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं और अपनी तरफ से मेहनत भी करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। इसे विश्वास और धैर्य की परीक्षा माना जाता है। ऐसे समय में निराश होकर अपने प्रयास छोड़ने के बजाय लगातार कर्म करते रहना चाहिए। क्‍योंकि हर चीज का परिणाम तुरंत मिले, यह जरूरी नहीं है।

बार-बार असफलता मिलना अगर लगातार प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो यह स्थिति बेहद निराशाजनक हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भी एक तरह की परीक्षा ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में असफलता से सीख लेकर अपनी रणनीति बदलना और दोबारा प्रयास करना जरूरी होता है।