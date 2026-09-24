हाथ-पैर धोए बिना भोजन किया तो पड़ेगा पछताना, जान लें 3 बड़े नुकसान वरना सेहत और बरकत दोनों पर लगेगा ग्रहण

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हर कर्म से जुड़ी एक धार्मिक आस्था है। भोजन बनाने से लेकर करने तक से कोई न कोई धार्मिक परंपरा जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। स्कंद पुराण में तो भोजन करने के कुछ अनिवार्य नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी है साफ-सफाई।

स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस बात का साफ-साफ जिक्र मिलता है कि भोजन को हाथ लगाने से पहले शरीर का साफ होना बहुत जरूरी होता है। खासतौर पर भोजन करने से पहले हाथ और पैर दोनों को धोना करना चाहिए। पुराण में एक श्लोक में बिना पैर धोए भोजन करने के प्रभाव और भोजन के समय कुछ विशेष प्रकार के आचरण से बचने की भी बात कही गई है।

क्‍या है श्‍लोक? श्लोक है- “अप्रक्षालितपादस्तु यो भुङ्क्ते दक्षिणामुखः। यो वेष्टितशिरा भुङ्क्ते प्रेता भुञ्जन्ति नित्यशः।।“ (स्कंद पुराण, प्रभास खंड, 216/41) अर्थ- यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति बिना पैर धोए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके या सिर को कपड़े से ढककर भोजन करता है, उसके भोजन को वह नहीं बल्कि प्रेत ग्रहण करते हैं। भोजन से पहले हाथ और पैर न धोने के परिणाम भोजन के अशुद्ध होने से नकारात्मक प्रभाव सनातन परंपरा में अन्न को बहुत ज्‍यादा पवित्र माना गया है। इसलिए भोजन को ग्रहण करने से पहले शरीर और मन की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अशुद्ध अवस्था में भोजन करने से अन्न की पवित्रता भंग होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों को बल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भोजन करते समय स्वच्छता और शांत मन माहौल को सकारात्‍मक बनाता है।