फैसले लेने में सबको पीछे छोड़ देते हैं इन 2 तारीखों को जन्मे लोग, क्या आप भी हैं इनमें शामिल?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक शास्त्र में मूलांक 1 से लेकर 9 तक का विशेष महत्व है। ग्रहों के प्रभाव की वजह से हर व्यक्ति की सोच, व्यवहार और फैसले लेने की क्षमता अलग-अलग होती है। जीवन में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो लोग बहुत सोच-समझकर कदम उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ तुरंत फैसले लेते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 मूलांक ऐसे हैं, जो फैसले लेने के मामले में सबसे अलग माने जाते हैं। हम उन मूलांक वालों की बात कर रहे हैं, जिनके फैसले हमेशा भीड़ से अलग होते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन-से मूलांक हैं? आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मूलांक 1 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इसलिए मूलांक 1 वालों पर सूर्य देव का अधिक प्रभाव होता है। सूर्य से प्रभावित होने की वजह से ये लोग अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। इन्हें फैसले लेने के लिए दूसरों की मदद नहीं लेनी पड़ती। साथ ही मूलांक 1 वालों को अपने फैसलों में दूसरों का दखल या सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये कोई भी फैसला लेने में किसी प्रकार की झिझक नहीं दिखाते। इसी वजह से ये लोग फैसले लेने में सबसे अलग होते हैं।

मूलांक 4 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक पर राहु ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है। इसलिए ये लोग जीवन में सभी लोगों से अलग सोचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूलांक 4 वालों के फैसले इतने अलग होते हैं कि अक्सर समाज और परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं। ये अपने फैसले बहुत अचानक लेते हैं। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।