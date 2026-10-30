मुंह में राम, बगल में छुरी रखकर घूमते हैं इस मूलांक के लोग, मीठी बातों के पीछे छिपी होती है चालाकी!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सभी का स्‍वभाव अलग होता है। किसी का स्वभाव शांत माना जाता है, तो कोई अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेता है। अंक ज्‍योतिष के हिसाब से कुछ मूलांक ऐसे भी होते हैं, जिनके जातक अपनी असली भावनाएं जल्दी जाहिर नहीं करते। एक कहावत है, 'मुंह में राम, बगल में छुरी' यानी सामने से मीठी बातें करना और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। अंक ज्योतिष में मूलांक 4, 5 और 8 के स्वभावों कुछ ऐसी बाते होती हैं, जो इस कहावत को सच कर देती हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक के लोगों की खासियत।

मूलांक 4: मूलांक 4 के जातकों को चतुर, समझदार और रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। ये लोग किसी भी काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं। कई बार इनके मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये अपनी बातें और योजनाएं हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते। कुछ परिस्थितियों में इनका व्यवहार दूसरों को रहस्यमयी या चालाकी भरा भी लगता है। ये लोग सामने से इतना मीठा बोलते हैं कि लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि इनके दिमाग में क्‍या चल रहा है।

मूलांक 5: मूलांक 5 के जातक बातचीत करने में काफी कुशल माने जाते हैं। इनकी वाणी प्रभावशाली होती है और ये अपनी बातों से दूसरों को जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें नए लोगों से मिलना और दोस्त बनाना पसंद होता है। हालांकि, कभी-कभी इनकी चतुराई और बातों को घुमाकर कहने की आदत लोगों को भ्रमित करती है। ये अपनी बात मनवाने के लिए शब्दों का बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इन्हें जरूरत से ज्यादा चालाक समझ सकते हैं।