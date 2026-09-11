मूलांक 8 वाली ननद और भाभी का कैसा होता है रिश्ता, क्या कभी बन पाती हैं वो पक्की सहेलियां?
अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 8 वाली ननदें गंभीर, कम बोलने वाली और सीधी बात करने वाली होती हैं, जिससे भाभी ...और पढ़ें
HighLights
मूलांक 8 ननदें स्वभाव से गंभीर और कम बोलने वाली होती हैं।
सीधी बात करने वाली ननदें कभी-कभी भाभी को अप्रिय लग सकती हैं।
आपसी समझ और सम्मान से रिश्ता मजबूत बनाया जा सकता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंकशास्त्र में मूलांक 8 को खास माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 माना जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार इस मूलांक का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे लोगों के स्वभाव में गंभीरता, अनुशासन और जिम्मेदारी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है इस अंक वाली ननदों का, जिस वजह से कई बार उनकी अपनी भाभी से नहीं पट पाती है। चलिए इनके व्यवहार के बारे में जानते हैं कुछ जरूरी बातें।
गंभीर और कम बोलने वाला स्वभाव
मूलांक 8 वाली महिलाएं आमतौर पर बहुत ज्यादा बोलने या अपनी भावनाएं तुरंत जाहिर करने वाली नहीं होती हैं। वे पहले सामने वाले को समझती हैं और उसके बाद अपने मन की बात साझा करती हैं। शुरुआत में भाभी को उनका यह व्यवहार थोड़ा रूखा या दूरी बनाने वाला लग सकता है। कई बार वे अपनी भावनाएं शब्दों के बजाय अपने काम से दिखाती हैं। ऐसे में ननद और भाभी के मध्य कभी दोस्तों वाला रिलेशन नहीं बन पाता है।
साफ और सीधी बात करती हैं
मूलांक 8 वाली ननद को घुमा-फिराकर बात करना पसंद नहीं होता। वे जो बात सही समझती हैं, उसे सीधे कह देती हैं। उनकी यही आदत कभी-कभी भाभी को बुरी लग सकती है। हालांकि इसका एक अच्छा पक्ष भी है। ऐसी ननद आमतौर पर पीठ पीछे बातें करने के बजाय सामने अपनी बात रखना पसंद करती हैं। अगर उनके मन में कोई शिकायत हो, तो उसे सीधे बताने की कोशिश करती हैं। इतना स्पष्ट होना भी भाभियों को ज्यादा पसंद नहीं आता है।
भरोसा करने में लेती हैं समय
मूलांक 8 वाले लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। नई भाभी के साथ भी वे शुरुआत में थोड़ा समय ऐसी ननदें दूरी रख सकती हैं। वे पहले यह समझना चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना भरोसेमंद और ईमानदार है। लेकिन एक बार भरोसा बनने के बाद उनका रिश्ता काफी मजबूत हो सकता है। वे मुश्किल समय में अपने परिवार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी रहने वाली मानी जाती हैं।
भाई और परिवार को लेकर होती हैं सजग
मूलांक 8 वाली ननद अपने भाई और परिवार को लेकर काफी जिम्मेदार होती हैं। इसी वजह से कभी-कभी उनकी चिंता भाभी को दखलअंदाजी जैसी महसूस हो सकती है। अगर दोनों एक-दूसरे की सीमाओं और भावनाओं को समझें, तो मनमुटाव की स्थिति से बचा जा सकता है।
अत: भरोसा, सम्मान, खुलकर बातचीत और एक-दूसरे को पर्याप्त समय देना इस रिश्ते को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इसलिए अगर आपकी ननद अंक 8 वाली है, तो एक बार अपनी तरफ से पहल करके देखें।
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