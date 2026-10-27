दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, इन मूलांक वालों पर सटीक बैठता है मुहावरा, हमेशा रहते हैं चौकन्ना

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एक बार धोखा खाने वाला इंसान अगली बार कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर लेता है। इसी बात को समझाने के लिए हिंदी में एक मशहूर कहावत है, 'दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है।'

अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर देखा जाए, तो कुछ अंक वाले ऐसे होते हैं, जिनके स्‍वभाव में चौकन्‍ना रहने का गुण कूट-कूट कर भरा होता है। आइए जानते हैं कि वो कौन से मूलांक होते हैं, जो अपने अनुभव से सीखने और हमेशा सोच-समझकर कदम उठाने का प्रयास करते है।

मूलांक 4 अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 वाले लोगों को व्यावहारिक और अलग तरीके से सोचने वाला माना जाता है। ये लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। इनका व्यवहार परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। ये लोग पहले हुए नुकसान से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहते हैं। यदि इनसे कोई गलती हो जाती है या किसी की गलती की वजह से इन्हें कोई नुकसान पहुंचा होता है, तो वे लोग इसे कभी भूलते नहीं हैं बल्कि उससे सीख लेकर हमेशा वैसी ही स्थिति आने या आने की संभावना से पहले ही चौकन्ने हो जाते हैं।

मूलांक 7 मूलांक 7 वाले लोगों को चिंतन, आत्मविश्लेषण और गहराई से सोचने की आदत होती है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उन्‍हें शांति में उस विषय के बारे में सोचना ठीक लगता है। ये लोग अपने अनुभवों पर विचार करते हैं और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले कई पहलुओं को समझना पसंद करते हैं। यदि उन्हें पहले कोई बुरा अनुभव हुआ हो, तो वे अगली बार ज्यादा सावधान रहते हैं। कई बार अपने इस स्वभाव के कारण लोगों की नजरों में ये अपनी छवि डरपोक व्यक्ति की बना लेते हैं, मगर असल में इनका स्वभाव डर से ज्यादा अपने अनुभव और परिस्थिति के अनुरूप होता है।