पेरेंट्स की बात होती है पत्थर की लकीर! किन मूलांकों के बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा आज्ञाकारी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि उनका बच्चा उनकी कोई भी बात नहीं मानता है और अपनी हर जिद को पूरा करवाता है। किसी भी बच्चे के स्वभाव के लिए उसका मूलांक और उसका स्वामी ग्रह जिम्मेदार माना जाता है।

जैसे पेरेंट्स बच्चों के जिद्दी होनी की शिकायत करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा यह बताते हैं कि उनके बच्चे उनकी हर बात आंख मूंदकर मानते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा पेरेंट्स पर ही होता है। हर माता-पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात सुने, बड़ों का सम्मान करे और सही-गलत के बीच फर्क समझे।

क्या आप जानते हैं कि अंक ज्योतिष में कुछ मूलांकों को अनुशासनप्रिय, संवेदनशील और परिवार से गहरा जुड़ाव रखने वाला माना जाता है? आइए आपको बताते हैं सबसे ज्यादा आज्ञाकारी किस मूलांक के बच्चे होते हैं। मूलांक 2 मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए इस मूलांक के बच्चे हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं। ये माता-पिता की हर बात मानते हैं और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे बच्चों का मूलांक 2 होता है।

ये बच्चे संवेदनशील, भावुक और परिवार से जुड़ाव रखने वाले होते हैं। इसलिए ये अपने माता-पिता की भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहते हैं। इस मूलांक के बच्चों के लिए पेरेंट्स की बात पत्थर की लकीर जैसी होती है और ये कभी भी उनकी बात का विरोध नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे का मूलांक भी 2 है तो ये उसकी खूबियां भी हो सकती हैं।

मूलांक 4 मूलांक 4 के बच्चे राहु से संचालित होते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत विनम्र होता है। जिन बच्चों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 माना जाता है। इस मूलांक के बच्चे जन्म से ही व्यवहारिक सोच और अनुशासन प्रिय माने जाते हैं।

ये अपने हर काम को समय के अनुसार पूरा करते हैं और घर के बड़ों की हमेशा इज्जत करते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा माता-पिता के बनाए नियमों का पालन करते हैं और अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। ये बच्चे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं और पेरेंट्स की हर बात पर बिना विरोध के अमल करते हैं।