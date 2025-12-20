विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025: ये जातक रखें सेहत का ख्याल, पढ़ें आज का अंक राशिफल

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:15 AM (IST)

अंक ज्योतिष में कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें। इसके साथ ही खुद की देखभाल भी जरूरी है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार 20 दिसंबर का दिन डे अंक 2 (2+0) और यूनिवर्सल डे अंक 5 की ऊर्जा से प्रभावित है। यह ऐसा दिन है, जहां भावनात्मक सेंसिटिविटी और बदलती परिस्थितियां एक साथ नजर आती हैं।

डे अंक 2 भावनाओं, रिश्तों, धैर्य, इन्टूशन और सहयोग का प्रतीक है। वहीं यूनिवर्सल डे अंक 5 बदलाव, गति, आजादी, संवाद और अचानक होने वाले बदलावों को दर्शाता है। इन दोनों ऊर्जाओं के मेल से मन और दिल दोनों थोड़े अस्थिर रह सकते हैं।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28)

1 i

आज आपको अपने रवैये में थोड़ी नरमी लानी होगी। आपकी लीडरशिप आज दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से टकरा सकती है। डे अंक 2 धैर्य की सीख दे रहा है, जबकि यूनिवर्सल डे 5 अचानक बदलाव ला सकता है। कामकाज में बात साफ रखें, लेकिन लहजा नरम हो। भावनात्मक रूप से कम बोलें और ज्यादा सुनें।

  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: मैं धैर्य के साथ नेतृत्व करता हूं और बदलाव को आत्मविश्वास से अपनाता हूं।

जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29)

2 - i

आज का दिन भावनात्मक रूप से आपके लिए काफी तेज रह सकता है। डे अंक 2 आपकी ऊर्जा से मेल खाता है, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। यूनिवर्सल डे 5 बेचैनी ला सकता है। छोटी बातों को दिल पर न लें। काम में भावनात्मक चर्चाओं से दूरी रखें। खुद की देखभाल आज जरूरी है।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • संकल्प: बदलाव के बीच भी मैं भावनात्मक संतुलन बनाए रखता हूं।

जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30)

3 i

आज बातचीत के मौके मिल सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर बात बढ़ाने से बचें। डे अंक 2 सहानुभूति मांगता है और डे 5 तेज बातचीत लाता है। काम में प्रेजेंटेशन और चर्चा ठीक रहेंगी, बस शब्द सोच-समझकर बोलें। गॉसिप और भावुक प्रतिक्रिया से दूरी रखें।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3
  • संकल्प: मैं साफ और सम्मान के साथ अपनी बात रखता हूं।

निष्कर्ष -

20 दिसंबर का अंक ज्योतिषीय दिन भावनात्मक रूप से सेंसिटिव और मानसिक रूप से एक्टिव है। डे अंक 2 और यूनिवर्सल डे 5 का मेल यह सिखाता है कि भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनमें बह जाना सही नहीं।

यह दिन जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं है। यह देखने, समझने और बदलाव के साथ खुद को ढालने का दिन है। जब सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी साथ चलते हैं, तो आज का दिन अच्छी समझ और सार्थक बातचीत दे सकता है।

पढ़ें साल 2026 का अंक राशिफल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com