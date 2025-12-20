Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025: ये जातक रखें सेहत का ख्याल, पढ़ें आज का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार 20 दिसंबर का दिन डे अंक 2 (2+0) और यूनिवर्सल डे अंक 5 की ऊर्जा से प्रभावित है। यह ऐसा दिन है, जहां भावनात्मक सेंसिटिविटी और बदलती परिस्थितियां एक साथ नजर आती हैं।

डे अंक 2 भावनाओं, रिश्तों, धैर्य, इन्टूशन और सहयोग का प्रतीक है। वहीं यूनिवर्सल डे अंक 5 बदलाव, गति, आजादी, संवाद और अचानक होने वाले बदलावों को दर्शाता है। इन दोनों ऊर्जाओं के मेल से मन और दिल दोनों थोड़े अस्थिर रह सकते हैं।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28) आज आपको अपने रवैये में थोड़ी नरमी लानी होगी। आपकी लीडरशिप आज दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से टकरा सकती है। डे अंक 2 धैर्य की सीख दे रहा है, जबकि यूनिवर्सल डे 5 अचानक बदलाव ला सकता है। कामकाज में बात साफ रखें, लेकिन लहजा नरम हो। भावनात्मक रूप से कम बोलें और ज्यादा सुनें।

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 5

संकल्प: मैं धैर्य के साथ नेतृत्व करता हूं और बदलाव को आत्मविश्वास से अपनाता हूं। जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29) आज का दिन भावनात्मक रूप से आपके लिए काफी तेज रह सकता है। डे अंक 2 आपकी ऊर्जा से मेल खाता है, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। यूनिवर्सल डे 5 बेचैनी ला सकता है। छोटी बातों को दिल पर न लें। काम में भावनात्मक चर्चाओं से दूरी रखें। खुद की देखभाल आज जरूरी है।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

संकल्प: बदलाव के बीच भी मैं भावनात्मक संतुलन बनाए रखता हूं। जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30) आज बातचीत के मौके मिल सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर बात बढ़ाने से बचें। डे अंक 2 सहानुभूति मांगता है और डे 5 तेज बातचीत लाता है। काम में प्रेजेंटेशन और चर्चा ठीक रहेंगी, बस शब्द सोच-समझकर बोलें। गॉसिप और भावुक प्रतिक्रिया से दूरी रखें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

संकल्प: मैं साफ और सम्मान के साथ अपनी बात रखता हूं। निष्कर्ष - 20 दिसंबर का अंक ज्योतिषीय दिन भावनात्मक रूप से सेंसिटिव और मानसिक रूप से एक्टिव है। डे अंक 2 और यूनिवर्सल डे 5 का मेल यह सिखाता है कि भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनमें बह जाना सही नहीं।