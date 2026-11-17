इन मूलांक के लोगों के आगे सोच-समझकर करें बातें, राई का पहाड़ बनाने में होते हैं माहिर
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2, 4 और 7 वाले लोग भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। ये छोटी बात ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग छोटी-छोटी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, तो कुछ लोग किसी सामान्य बात को भी दिल से लगा लेते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2, 4 और 7 वाले लोगों में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। ये लोग कई बार छोटी-सी बात पर ज्यादा सोचने लगते हैं और बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देते हैं। आइए जानते हैं इन तीन मूलांक के लोगों का स्वभाव कैसा माना जाता है।
मूलांक 2:
मूलांक 2 वाले लोग स्वभाव से काफी भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। ये दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कई बार कोई व्यक्ति मजाक में कुछ कह देता है, लेकिन ये उसे दिल से लगा लेते हैं। इनकी एक खास आदत यह भी मानी जाती है कि ये किसी बात को बार-बार सोचते रहते हैं। कई बार छोटी-सी गलतफहमी भी इनके मन में बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए इनसे बात करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।
मूलांक 4:
मूलांक 4 के लोग स्पष्टवादी, अलग सोच रखने वाले और तार्किक स्वभाव के माने जाते हैं। ये हर बात को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कई बार किसी की बात का गलत अर्थ निकाल लेने के कारण नाराज हो सकते हैं। इन लोगों को अगर कोई बात पसंद नहीं आती, तो ये तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कभी-कभी शक और गलतफहमी के कारण छोटी बात भी बड़ी बहस का रूप ले लेती है। इसलिए इनसे बातचीत करते समय अपनी बात साफ और सीधे तरीके से रखना बेहतर होता है।
मूलांक 7:
मूलांक 7 वाले लोग गहरी सोच रखने वाले और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। ये किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका विश्लेषण करने का तरीका माना जाता है। लेकिन कई बार यही आदत इनके लिए परेशानी बन सकती है। ये छोटी-छोटी बातों पर भी जरूरत से ज्यादा विचार करने लगते हैं। किसी के सामान्य व्यवहार को भी अलग नजरिए से देखने लगते हैं। इससे कई बार इनके मन में गलतफहमी पैदा हो सकती है।
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अस्वीकरण: अत: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी कुछ सामान्य विशेषताएं बताता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि एक ही मूलांक के सभी लोगों का व्यवहार बिल्कुल समान हो। व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव उसके परिवार, परवरिश, अनुभव और जीवन की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। इसलिए किसी के मूलांक के आधार पर उसके बारे में पक्की राय बनाने के बजाय उसके व्यवहार को समझना ज्यादा बेहतर है। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
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