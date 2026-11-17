धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने अक्‍सर देखा होगा कि कुछ लोग छोटी-छोटी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, तो कुछ लोग किसी सामान्य बात को भी दिल से लगा लेते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2, 4 और 7 वाले लोगों में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। ये लोग कई बार छोटी-सी बात पर ज्यादा सोचने लगते हैं और बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देते हैं। आइए जानते हैं इन तीन मूलांक के लोगों का स्वभाव कैसा माना जाता है।

मूलांक 2: मूलांक 2 वाले लोग स्वभाव से काफी भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। ये दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कई बार कोई व्यक्ति मजाक में कुछ कह देता है, लेकिन ये उसे दिल से लगा लेते हैं। इनकी एक खास आदत यह भी मानी जाती है कि ये किसी बात को बार-बार सोचते रहते हैं। कई बार छोटी-सी गलतफहमी भी इनके मन में बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए इनसे बात करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।

मूलांक 4: मूलांक 4 के लोग स्पष्टवादी, अलग सोच रखने वाले और तार्किक स्वभाव के माने जाते हैं। ये हर बात को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कई बार किसी की बात का गलत अर्थ निकाल लेने के कारण नाराज हो सकते हैं। इन लोगों को अगर कोई बात पसंद नहीं आती, तो ये तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कभी-कभी शक और गलतफहमी के कारण छोटी बात भी बड़ी बहस का रूप ले लेती है। इसलिए इनसे बातचीत करते समय अपनी बात साफ और सीधे तरीके से रखना बेहतर होता है।