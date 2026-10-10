Chanakya Niti: छोटी-छोटी बातों की चिंता से हैं परेशान? जीवन आसान बना देंगी चाणक्य की ये 4 नीतियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी-छोटी बातें भी कई बार हमारे तनाव का कारण बन जाती हैं। कभी बीते हुए समय की गलतियां परेशान करती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता मन को अशांत कर देती है। कई बार दूसरों की बातें, रिश्तों में गलतफहमियां और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें भी मानसिक तनाव बढ़ा देती हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने और सही फैसले लेने की सीख देती हैं। चलिए इनके बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

बीते कल और आने वाले कल की चिंता छोड़ें अक्सर लोग पुरानी गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं। वहीं, कुछ लोग भविष्य में क्या होगा, इस डर से वर्तमान का सुख भी खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप वर्तमान पर ध्यान दें। अगर कोई गलती हुई है, तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। आने वाले कल की चिंता करने के बजाय आज अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

अपनी संगति का चुनाव सोच-समझकर करें इंसान की सोच और आदतों पर उसके आसपास के लोगों का काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर परिस्थिति में केवल कमियां निकालते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी सोच भी वैसी हो सकती है। इसके विपरीत, सकारात्मक सोच रखने वाले, मेहनती और ईमानदार लोगों की संगति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसे लोग मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाते हैं और सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। इसलिए अपनी संगति पर ध्यान दें।

अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें हर व्यक्ति आपकी भावनाओं, समस्याओं और योजनाओं को समझेगा, यह जरूरी नहीं है। कई बार हम भावनाओं में बहकर अपनी निजी बातें ऐसे लोगों को बता देते हैं, जिन पर हमें पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपनी बातें साझा करते समय विवेक से काम लेना चाहिए। परिवार की निजी समस्याएं, आर्थिक स्थिति, कमजोरियां और भविष्य की योजनाएं हर किसी के सामने बताने से बचना चाहिए।