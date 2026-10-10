चाणक्य नीति: दोस्त बनाने से पहले जरूर परख लें ये 3 बातें, वरना रिश्ते में मिल सकता है धोखा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में आचार्य चाणक्य की नीतियों को बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी नीतियों का जीवन में पालन करने से सफलता के मार्ग खुलते हैं और खूब तरक्की होती है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार, जीवन में दोस्त का चुनाव करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हर परेशानी में दोस्त आपका साथ दे।

आचार्य चाणक्य की नीति में बताया गया है कि जीवन में ऐसे दोस्त जरूर बनाने चाहिए, जो संकट के समय आपके साथ खड़े रहें और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकें। दोस्त बनाते समय पहले उसके स्वभाव, आदतों और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार को समझना जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखकर दोस्त का चयन करने से जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलता।