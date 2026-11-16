पेरेंट्स ध्यान दें! बाहर से शांत और अंदर से जिद्दी होते हैं इन 2 मूलांकों के बच्चे, इन्हें समझना नहीं होता आसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के व्यवहार में कई ऐसी बातें सामने आती हैं, जो दूसरों से अलग होती हैं। कुछ बच्चे दिखने में कठोर होते हैं और कुछ बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं। बच्चों का स्वभाव कभी पेरेंट्स को खुश करता है, तो कई बार बिना वजह ही उनका व्यवहार परेशानी में डाल देता है।

किसी भी व्यक्ति के स्वभाव की ही तरह बच्चों के व्यक्तित्व में भी जो बदलाव दिखाई देते हैं, वो उनके मूलांक के स्वामी ग्रह के प्रभाव के कारण ही होते हैं। कई बार पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा बहुत शांत रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। यही नहीं कई बार बच्चा कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे समझ पाना माता-पिता के लिए भी मुश्किल होता है।

आइए आपको बताते यहीं ऐसे कुछ मूलांकों के बारे में जिसके बच्चे भले ही शांत दिखें, लेकिन इनके मन में बहुत की बातें छुपी होती हैं और इनकी जिद अक्सर दूसरों पर हावी भी रहती है। मूलांक 1 यह एक ऐसा मूलांक है जिसे अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है और बचपन से ही इस मूलांक के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। ये बच्चे जो भी ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं।

मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य को माना जाता है और सूर्य के प्रभाव से ही इस मूलांक के बच्चे बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। हालांकि, ये हमेशा सामने से शांत ही दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से इतने जिद्दी होते हैं कि जो भी ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं।

जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 01, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है और ये ऐसे मूलांक हैं जो स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारधारा वाले और आत्मविश्वास से भरपूर तो होते ही हैं और हर क्षेत्र में आगे रहने की चाह रखने वाले होते हैं। इन बच्चों के स्वभाव को पेरेंट्स भी नहीं जान पाते हैं।

मूलांक 1 वाले बच्चों की भीतर से सब कुछ परफेक्ट करने की जिद उनके ऊपर हावी भी हो जाती है और ये पेरेंट्स को भी परेशान कर सकती है। मूलांक 8 मूलांक 8 के बच्चों के ऊपर शनि का प्रभाव होता है जिसकी वजह से ये बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा अंतर्मुखी नजर आते हैं और अपनी इच्छाएं और भावनाएं किसी के सामने जल्दी नहीं रखते हैं। इस मूलांक के बच्चे हमेशा शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से इनमें कुछ पाने की जिद होती है।