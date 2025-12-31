Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: नए साल के जश्न से पहले मूलांक 7 वाले काम में लेंगे एक्शन, पढ़ें खास सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन बिना पछतावे और बिना खुद को जज किए, अपने सफर को स्वीकार करने की सीख देता है। आज जो आप छोड़ते है ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: आज का अंक राशिफल 

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह साल की ईमानदार समीक्षा करने, कमियों को स्वीकारने और आगे के सफर के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होने का समय है। आज शोर और उलझन से ज्यादा चुप्पी और जागरूकता की कीमत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


यूनिवर्सल डे नंबर 7 आज आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। मन भीतर की ओर जाएगा और बाहरी शोर से दूरी अच्छी लगेगी। काम में एक्शन से ज्यादा सोच फायदेमंद रहेगी। पैसों के फैसले टालें। रिश्तों में बिना बोले समझ बन सकती है। अकेलापन सुकून देगा। ध्यान, प्रार्थना या मौन आपको साल का समापन समझदारी से करने में मदद करेगा।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


आज जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा और सफलता की भावनात्मक कीमत पर सोचने का समय है। काम में बीते साल के नेतृत्व अनुभवों से सीख लें। पैसों में लक्ष्यों की यथार्थ समीक्षा करें। रिश्तों में भावनात्मक खुलापन सख्ती को नरम करेगा। दबाई हुई भावनाएँ सामने आ सकती हैं। उन्हें शांति से स्वीकारें। आज आत्म-आलोचना छोड़ना भविष्य की मजबूत नींव रखेगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


यह दिन भावनात्मक पूर्णता के लिए बेहद खास है। भावुकता और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। काम में भावनात्मक उलझन से बचें। खर्च में संयम रखें। रिश्तों में करुणा के साथ समापन जरूरी है। अधूरी भावनाओं को छोड़ना होगा। माफी आज सबसे बड़ा इलाज है। अगर आप अतीत को हल्के मन से छोड़ दें, तो यह दिन आपको भावनात्मक आजादी दे सकता है।

निष्कर्ष

31 दिसंबर अंत की शांत लेकिन गहरी शक्ति लेकर आता है। डे नंबर 4 की स्थिरता और यूनिवर्सल डे नंबर 7 की आत्मचिंतन ऊर्जा मिलकर इस दिन को भावनात्मक समीक्षा और सजग समापन के लिए आदर्श बनाती हैं। यह दिन आगे भागने का नहीं, बल्कि बीते हुए को सम्मान देने का है। जब पछतावे की जगह आभार और विरोध की जगह स्वीकार भाव आता है, तब दिल नए आरंभ के लिए तैयार होता है। 31 दिसंबर याद दिलाता है कि सबसे सच्चा उत्सव भीतर से शुरू होता है, जहाँ शांति, स्पष्टता और भावनात्मक पूर्णता एक उज्जवल कल की जगह बनाती है।

पढ़ें साल 2026 का अंक राशिफल

मूलांक 1 वार्षिक राशिफल मूलांक 4 वार्षिक राशिफल मूलांक 7 वार्षिक राशिफल
मूलांक 2 वार्षिक राशिफल मूलांक 5 वार्षिक राशिफल मूलांक 8 वार्षिक राशिफल
मूलांक 3 वार्षिक राशिफल मूलांक 6 वार्षिक राशिफल मूलांक 9 वार्षिक राशिफल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।