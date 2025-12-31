Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: नए साल के जश्न से पहले मूलांक 7 वाले काम में लेंगे एक्शन, पढ़ें खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह साल की ईमानदार समीक्षा करने, कमियों को स्वीकारने और आगे के सफर के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होने का समय है। आज शोर और उलझन से ज्यादा चुप्पी और जागरूकता की कीमत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

यूनिवर्सल डे नंबर 7 आज आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। मन भीतर की ओर जाएगा और बाहरी शोर से दूरी अच्छी लगेगी। काम में एक्शन से ज्यादा सोच फायदेमंद रहेगी। पैसों के फैसले टालें। रिश्तों में बिना बोले समझ बन सकती है। अकेलापन सुकून देगा। ध्यान, प्रार्थना या मौन आपको साल का समापन समझदारी से करने में मदद करेगा।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा और सफलता की भावनात्मक कीमत पर सोचने का समय है। काम में बीते साल के नेतृत्व अनुभवों से सीख लें। पैसों में लक्ष्यों की यथार्थ समीक्षा करें। रिश्तों में भावनात्मक खुलापन सख्ती को नरम करेगा। दबाई हुई भावनाएँ सामने आ सकती हैं। उन्हें शांति से स्वीकारें। आज आत्म-आलोचना छोड़ना भविष्य की मजबूत नींव रखेगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन भावनात्मक पूर्णता के लिए बेहद खास है। भावुकता और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। काम में भावनात्मक उलझन से बचें। खर्च में संयम रखें। रिश्तों में करुणा के साथ समापन जरूरी है। अधूरी भावनाओं को छोड़ना होगा। माफी आज सबसे बड़ा इलाज है। अगर आप अतीत को हल्के मन से छोड़ दें, तो यह दिन आपको भावनात्मक आजादी दे सकता है।