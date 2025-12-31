Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: साल के जाते-जाते इस मूलांक की पुरानी यादें होंगी ताज, पढ़ें अंक राशिफल

Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, साल भर की यादें, रिश्ते, सीख और अनुभव मन में उभर सकते हैं। आज अधूरी भावनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के बजा ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का डे नंबर 4 और साथ ही यूनिवर्सल डे नंबर 7 गहरी सोच, भावनात्मक समझ, आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता जोड़ता है। इन दोनों अंकों का मेल इस दिन को बाहरी भागदौड़ से ज्यादा अंदरूनी समापन पर केंद्रित बनाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


डे नंबर 4 की वजह से आज व्यवस्था और समापन की जरूरत महसूस होगी। आप पूरे साल का हिसाब-किताब मन में कर सकते हैं। काम में अधूरे काम व्यवस्थित करें। पैसों में स्थिरता और जिम्मेदारियों पर नजर डालें। रिश्तों में बातचीत भारी लग सकती है, लेकिन जरूरी होगी। परफेक्शन का बोझ छोड़ें। सीमाओं को स्वीकारना ही शांति दिलाएगा। आज समझ आएगा कि भावनात्मक समापन भी स्थिरता का हिस्सा है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


आज आपकी तेज रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। काम में उत्साह से ज्यादा समापन पर ध्यान दें। जश्न में अचानक खर्च करने से बचें। रिश्तों में आज आजादी से ज्यादा सच्चाई मायने रखेगी।

भावनाओं से भागने पर बेचैनी बढ़ सकती है। थोड़ी देर चुप बैठकर अपने मन को सुनना बहुत मदद करेगा। आज असहजता को स्वीकार करना, कल की आजादी का रास्ता बनाएगा।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


आज भावनात्मक जिम्मेदारी और रिश्तों की सफाई का दिन है। परिवार से जुड़ी बातें या पुरानी यादें सामने आ सकती हैं। काम में संतुलन रखें और दूसरों का भावनात्मक बोझ खुद पर न लें। खर्चे हो सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर। रिश्तों में माफी और आभार से शांति बनेगी। खुद को दोष देना छोड़ें। साल का अंत खुद के प्रति दया भाव से करना भी उतना ही जरूरी है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।