Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: साल के जाते-जाते इस मूलांक की पुरानी यादें होंगी ताज, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का डे नंबर 4 और साथ ही यूनिवर्सल डे नंबर 7 गहरी सोच, भावनात्मक समझ, आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता जोड़ता है। इन दोनों अंकों का मेल इस दिन को बाहरी भागदौड़ से ज्यादा अंदरूनी समापन पर केंद्रित बनाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

डे नंबर 4 की वजह से आज व्यवस्था और समापन की जरूरत महसूस होगी। आप पूरे साल का हिसाब-किताब मन में कर सकते हैं। काम में अधूरे काम व्यवस्थित करें। पैसों में स्थिरता और जिम्मेदारियों पर नजर डालें। रिश्तों में बातचीत भारी लग सकती है, लेकिन जरूरी होगी। परफेक्शन का बोझ छोड़ें। सीमाओं को स्वीकारना ही शांति दिलाएगा। आज समझ आएगा कि भावनात्मक समापन भी स्थिरता का हिस्सा है।