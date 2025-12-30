Aaj Ka Ank Jyotish 30 December 2025: साल के आखिरी में इस मूलांक की सुनहरी यादें होंगी ताजा, जानें अपना भविष्यफल

Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज जातकों की पुरानी भावनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे ठीक होकर विदा हो सकें। शांत मन और ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 30 December 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिनांक अंक 3 और यूनिवर्सल अंक 6 है। यह ऊर्जा भावनात्मक मामलों को नियंत्रण से नहीं, बल्कि अपनापन और समझ से सुलझाने की सलाह देती है। आज सुनना बोलने जितना ही जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


यह दिन शांत भावनात्मक जागरूकता का है। काम पर करने से ज्यादा देखने और समझने से फायदा होगा। अगर मन साफ़ नहीं है, तो पैसों के फैसले टाल दें। रिश्तों में बार-बार बात करने से ज्यादा गहराई मायने रखती है।
अकेलापन आज सुकून दे सकता है। चिंतन, डायरी लिखना या ध्यान भावनाओं को बिना उलझाए समझने में मदद करेगा। आज भावनाओं को समझने की कुंजी उन्हें तर्क में बदलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


30 दिसंबर आपको व्यावहारिक सोच के साथ भावनात्मक जिम्मेदारी निभाने की सीख देता है। काम पर नेतृत्व में संवेदनशीलता जरूरी होगी। पैसों के मामले भावनात्मक दबाव के बिना शांत तरीके से संभालें।
रिश्तों में खुलकर भावनाएं जताने से भरोसा बढ़ेगा। भावनाएं दबाने से अंदर तनाव बन सकता है। उन्हें सही तरीके से व्यक्त करें। काम और भावनाओं को साथ में व्यवस्थित करना आपको नियंत्रण और भावनात्मक राहत दोनों देगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


यह दिन आपके लिए भावनात्मक समापन को मजबूती से समर्थन देता है। पुरानी भावनाएं, यादें या अधूरे एहसास सामने आ सकते हैं। काम पर ध्यान रखें और खुद पर कठोर न हों। भावनाओं में बहकर ज्यादा दान या खर्च न करें। रिश्तों में करुणा रखें, लेकिन सीमाएं भी साफ़ रखें।
भावनात्मक रूप से छोड़ना आज राहत देगा। खुद को और दूसरों को माफ़ करना साल के अंत में शांति और भावनात्मक आजादी देगा। आज अतीत छोड़ने से आप नए साल में हल्के दिल के साथ कदम रख पाएंगे।

निष्कर्ष

30 दिसंबर दिनांक अंक 3 की अभिव्यक्तिपूर्ण ऊर्जा और सार्वभौमिक अंक 6 की पोषण देने वाली शक्ति को मिलाकर ऐसा दिन बनाता है, जो भावनात्मक संतुलन, नरम संवाद और जिम्मेदार देखभाल पर केंद्रित है। यह समय दिल से बोलने, सहानुभूति से सुनने और बिना दबाव या अपराधबोध के भावनात्मक बोझ छोड़ने का है।
जब अभिव्यक्ति समझ और परवाह के साथ होती है, तो रिश्ते अपने आप ठीक होने लगते हैं। 30 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक सामंजस्य न तो चुप्पी से बनता है, न ही नियंत्रण से, बल्कि ईमानदार, दयालु और जागरूक जुड़ाव से, दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।

 