Aaj Ka Ank Jyotish 3 January 2026: इन मूलांक के लिए रोमांटिक होगा आज का दिन, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 3 जनवरी के दिन रफ्तार में साफ बदलाव महसूस होगा। 2 जनवरी की भावनात्मक संवेदनशीलता अब पीछे हटती है और उसकी जगह हलचल, खुलकर बोलने की इच्छा और जिज्ञासा ले लेती है। यह दिन बात करने, लोगों से जुड़ने, नए विचार तलाशने और बदलाव के लिए खुले रहने का है, बिना फोकस खोए। बातचीत सहज रहेगी और अचानक कोई नई जानकारी भी मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।